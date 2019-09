Ile Maurice: Détournement de Rs 3 milliards d'Eric Freymond - Découvrez les protagonistes

Le cas est compliqué. Et l'histoire a commencé en 1998. Épisodes et feuilletons risquent de s'enchaîner. Le fil conducteur : un collectionneur d'art suisse, ses représentants à Maurice et de l'argent. Beaucoup d'argent. Petite présentation de ceux qui tiennent les rôles principaux de ce film au budget de Rs 3 milliards.

Eric Freymond

Selon son site Web, ce Suisse âgé de 61 ans est un collectionneur d'art et un homme d'affaires. Selon d'autres sites, il est un artiste controversé. Toujours est-il que c'est à travers lui que cette histoire débute, et c'est à peu près le seul point sur lequel tous les autres protagonistes s'accordent. En 1998, Eric Freymond fait la connaissance de Ramalingom Rungassamy, un Mauricien vivant en France, à travers sa tante, Linette Poncini. Cette dernière est l'épouse de José Poncini, père de la zone franche. Il est question d'investir au pays.

Ramalingom Rungassamy

Marié à une Réunionnaise, Reine Guy Lauret, ce Mauricien vit à Paris depuis des années. C'est à lui qu'Eric Freymond confiera son argent pour investir à Maurice. À partir de 1998, l'homme d'affaires commence à transférer de l'argent sur le compte de Ramalingom Rungassamy. Des fois, la somme est destinée à M. Ramalingom Rungassamy, d'autres fois, les destinataires sont M. et/ou Mme Ramalingom Rungassamy. La fille du couple, Delphine Rungassamy, est la représentante de ses parents à Maurice.

À l'époque, il n'y avait pas de loi contre le blanchiment d'argent. Ainsi, en 1998, le compte de Ramalingom Rungassamy a été crédité de Rs 19 432 247. Les années se suivent, les sommes restent tout aussi astronomiques. En 2002, la Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act est proclamée et le nom de l'expéditeur est désormais obligatoire. Il s'agit d'Alexandre Montavon, l'avocat d'Eric Freymond. Mais lui, c'est un personnage secondaire. Par la suite, il sera aussi mentionné que les sommes sont destinées à des investissements immobiliers, construction de bungalows, achat de terrains, ou encore de prêts, et pour usage personnel.

Ramen Sawmynaden

Banquier de Ramalingom Rungassamy lorsque les sommes commencent à arriver de Suisse, au fil des ans, Ramen Sawmynaden devient entrepreneur. Cambiste, promoteur immobilier, gérant de casinos... son empire grandit. Même après avoir quitté la banque, il reste l'ami de Ramalingom Rungassamy et l'aide à tenir ses comptes. Leur relation d'affaires dure jusqu'en 2012.

Petite pause pour comprendre l'histoire en une ligne : le couple Rungassamy accuse Ramen Sawmynaden d'avoir détourné l'argent qui a été transféré sur leur compte, soit Rs 3 milliards. L'homme d'affaires, lui, affirme qu'il n'y a eu qu'environ Rs 800 000 000 et que le bénéficiaire a tout dépensé. Une bataille légale est enclenchée.

Preetam Chuttoo

Un des nombreux hommes de lois dont le nom est cité dans cette affaire. Il a été l'avoué d'Eric Freymond à Maurice pendant un certain temps et a fait servir une mise en demeure pour réclamer Rs 3 milliards à Ramen Sawmynaden. Quant à ses confrères, ils ont été impliqués dans l'achat et la vente de biens immobiliers entre Ramen Sawmynaden et Ramalingom Rungassamy (nous y reviendrons très prochainement) et dans bien d'autres affaires.

Jenssy Sabapathee

Conseillère juridique. Elle a commencé par aider Ramalingom Rungassamy avant de devenir la représentante d'Eric Freymond à Maurice. Mais elle a demandé à ce que sa «proxy» soit révoquée après avoir découvert «beaucoup de choses» qu'elle a commencé à dénoncer à l'Independent Commission against Corruption.