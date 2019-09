Togo: Amitié Chine-Togo - La région des Savanes fait sa part

Alors que dame Ladi Lamboni du lycée Nassablé 2 remportait les 3,3km en 13'25, un autre natif de la région des savanes précisément de Dapaing, Moïpah Kombaté, s'est imposé chez les messieurs en parcourant 5km en 16'57.

"5km pour moi, ce n'est rien. Je suis venu participer avec la conviction de l'emporter et je l'ai emportée. Je ne suis d'ailleurs pas à mon premier sacre en ces genres de compétitions", a laissé entendre le jeune Kombaté.

La course a eu lieu sur la phase II du grand contournement de Lomé, une des oeuvres de la coopération Chine-Togo. Sous le nom de course d'amitié Chine-Togo, cette course marque les 47 ans des relations entre les deux pays et surtout les 70ans de la fondation de la république populaire de Chine qui sera célèbre même mardi 1er octobre.

De nombreuses personnalités ont pris part à l'activité dont Chao Weidong (ambassadeur de Chine au Togo), Victoire Sidémého Tomégah-Dogbé (ministre du développement à la base et de la jeunesse).

"Durant ces 70 années écoulées, la Chine a accompli des realidations remarquables dans son développement économique, politique et social, et trouve une voie de développement à la chinoise qui l'amène de réaliser le rêve chinois du renouveau national", a déclaré Chao Weidong fans son intervention de circonstance.

"La Chine entend apporter sa contribution à la paix et au développement du monde et à accompagner les autres pays fans la réalisation de leurs rêves. C'est dans cet esprit que la Chine et le Togo ont tracé une route d'amitié exemplaire depuis 47 ans", a-t-il ajouté.