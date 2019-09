Cote d'Ivoire: Fin de la tournée de Ouattara sur les terres d'Henri Konan Bédié

En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattra est de retour à Abidjan après une tournée de quatre jours dans la région du N'Zi, dans le centre-est du pays. Le chef de l'État ivoirien, originaire de cette région, y a lancé des chantiers et projets de développement, dans cette zone en déclin depuis de nombreuses années.

La tournée du numéro un ivoirien, accompagné de la Première dame et de hauts dignitaires de l'État, s'est vite muée en campagne électorale sur les terres de son adversaire Henri Konan Bédié, à un an de la présidentielle.

Développement et paix, paix et développement, les mots n'ont cessé de revenir dans le discours d'Alassane Ouattara à Dimbokro, ville natale du président et dernière étape de sa tournée dans la région du N'Zi.

Durant ce meeting de clôture, le chef de l'État a rappelé son attachement à la région, dont le passé glorieux en a fait la capitale de la boucle du cacao, avant de tomber en désuétude.

Le président Ouattara a tenu à présenter les résultats de son action, en évoquant les 25 milliards de francs CFA investis dans la zone, et en annonçant de futurs chantiers dans l'électricité, la santé et les routes.

En tenant le Conseil des ministres à Dimbokro, en inaugurant le nouveau commissariat et la mise sous tension d'un quartier de la ville voisine de Bocanda, et en promettant une gendarmerie et une maternité à Kouassi Kouassikro, la tournée du numéro un ivoirien a vite pris des allures de campagne pour le compte de son parti RHDP.

Accompagné de la première dame, suivi par son vice-président et son Premier ministre et d'autres dignitaires du gouvernement, le chef de l'État mouille désormais le maillot pour séduire les habitants du N'Zi, une région généralement acquise au PDCI d'Henri Konan Bédié.

Pendant que le leader du parti historique axe sa communication sur la réconciliation nationale, Alassane Ouattara lui oppose son bilan économique et la stabilité politique retrouvée, exhortant les Ivoiriens à faire de même.