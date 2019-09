Madagascar: Parc national de l'Isalo - Deux circuits éco-touristiques pédestres proposés

Ce sont des circuits pédestres très sportifs.

Deux nouveaux circuits éco-touristiques sont proposés aux adeptes de la randonnée sein du Parc national de l'Isalo. Il s'agit du circuit Antsifotra et du circuit Anjofo. Ces circuits pédestres figurent parmi les plus sauvages et les plus spectaculaires dans ce site préservé de 80 000 hectares. Il faut parcourir en boucle 27km, avec un départ et une arrivée au niveau du village d'Andremanero. C'est un village 'bara' qui vit principalement de l'agriculture et de l'élevage bovin.

C'est l'occasion de traverser et d'admirer la beauté de la rivière Menamaty, puis les randonneurs vont passer devant des rizières paysannes, et circuler ensuite dans les canyons. Ils rencontreront des lémuriens au détour d'un chemin. Puis, ils vont passer devant des tombeaux 'sakalava' et 'bara' ou pavaner à travers les savanes où les végétations sont si typiques, selon les promoteurs. Et après deux heures et demie de marche, les randonneurs sportifs pourront faire une pause avec un petit rafraichissement aux cascades Anjofo et/ou Antsifotse.

Niché à l'intérieur d'une vallée étroite couverte d'une forêt rupicole appelé « Sifotsy » d'après le dialecte bara avec une chute et une plage, l'endroit est propice à la baignade. Ces deux circuits peuvent se combiner entre eux ou avec d'autres circuits comme « Via Ferratta » où aventure et émotion sont également au rendez-vous. En tout, il faut compter environ 4 heures 30mn pour les réaliser. Le Parc National Isalo compte actuellement une dizaine de circuits éco-touristiques avec des aires de camping à l'intérieur.