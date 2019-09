Madagascar: Rugby-Gold Top - La CNaPS frappe fort à l'entrée

Le score était renversé à la fin du match entre la CNaPS et l'USCAR, lors de la première journée du Gold Top 20 du rugby.

Le spectacle était au rendez-vous pour la première journée du Championnat de Madagascar Elite Fédéral de rugby ce week-end au Stade Makis Andohatapenaka. La CNaPS a arraché un succès crucial face à l'USCAR et s'était bien lancée dans la compétition.

Pour son entrée en lice au Championnat de Madagascar élite fédéral ou Gold Top 20 du Rugby, la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) s'est imposée face à l'Union Sportive et Culturelle d'Antananarivo Renivohitra (USCAR) hier au Stade Makis Andohatapenaka. Les Caissiers obtenaient, à force de souffrance leur première victoire par 33 à 22, après une rencontre très équilibrée entre les deux équipes. Faly Andrianina a ouvert les points pour la CNaPS à la 7e minute par un essai non transformé. Grâce à Herizo Rasoanaivo, qui avait trouvé cinq penalties, l'USCAR a devancé son adversaire et a mené 15 à 8 en première mi-temps. Au retour des vestiaires, Bosco et ses compagnies ont perdu peu à peu leur rythme. Ils se sont même un peu endormis et les joueurs de la CNaPS ont profité de cette occasion. La bande à Tojo a redoublé d'efforts et trouvé une meilleure alternative. Ils ont signé 3 essais en 20 minutes et n'ont plus relâché jusqu'à la fin du match. Le chrono a rendu son verdict et l'équipe, sous la houlette de Fabrice Ramangalahy s'est trouvée provisoirement à la tête du groupe C, dit groupe de la mort.

Pour les autres rencontres, la journée a été marquée par la forte domination des grands clubs. Pas trop de surprise à l'exception de 3FAI Ambalavao Isotry qui a battu l'USA Ankadifotsy sur le score de 26 à 22. De même pour l'équipe de la STM qui a eu raison de TAM Anosibe par 10 à 3.

Voici tous les résultats :

Samedi 28 septembre

XVFA Ampasika 16 # 23 FTBA Andohatapenaka

3FB 43 # 21 3F5 Amboditsiry

USA Ankadifotsy 22 # 26 3FAI Ambalavao Isotry

TAM Anosibe 03 # 10 STM Savonnerie

Dimanche 29 septembre

JSTA Ambondrona 18 # 29 TFAM Ankasina

XV AVENIR Andohatapenaka 25 # 22 VTAM Antsalovana

SCB Besarety 20 # 08 USI Ikopa

USCAR 22 # 33 CNaPS