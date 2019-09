Madagascar: Football / Coupe de la Confédération - La CNaPS Sport plie bagages !

Le ciel est tombé sur la tête de la CNaPS Sport avec cette sévère défaite de 3 buts à 1 concédée devant les Sud-Africains du TS Galaxy FC et d'un public plutôt clairsemé mais assez bruyant par la présence du club des supporters qui n'a jamais baissé les bras.

L'aventure africaine a pris fin hier à Vontovorona, pour la CNaPS Sport battue par le TS Galaxy FC qui était tout sauf une foudre de guerre. Mais le jeu posé des Sud-Africains avec des déboulés sur les ailes, a fini par avoir une défense à plat à quatre des caissiers. Pire, Barns, par deux fois, a ajusté deux tirs au premier poteau sans que Ando puisse en faire quelque chose (60' et 88'). Dans une configuration en 4-4-2 se muant en 4-2-4 très offensif, les visiteurs ont déjoué le système mis en place par l'entraîneur Tipe Randriambololona.

Un Tipe Randriambololona qui a assisté sans pouvoir rien faire au premier but marqué par la CNaPS Sport mais refusé pour hors jeu par l'arbitre kenyan. Un gros coup au moral mais qui n'explique pas l'attitude des défenseurs qui ont laissé seul Shangase (22) ouvrir le score face à Ando qui ne savait pas sur quel pied danser. Sonné, le staff technique fait entrer trois joueurs au retour des vestiaires. Une décision qui a surpris les Sud-Africains mais le temps de trouver la parade et ce sont eux qui sont parvenus à marquer le but du KO par Barns qui prit de court Tantely avant d'ajuster un boulet au premier poteau (60').

Bis repetita à la 88e mn avec le même Barns et le même tir au premier poteau qui remet en cause le choix de Ando à la place de Leda. Certes Niasexe, fidèle à son habitude, a réussi à marquer durant les arrêts de jeu mais cette amère défaite restera à jamais dans les mémoires des partisans de cette sacrée équipe pourtant formée par des grosses individualités mais qui a du mal à gagner ses matches. On espère qu'elle parviendra à rebondir en prenant les bonnes décisions en séparant le bon grain de l'ivraie, ou si vous voulez, en faisant le ménage avant la nouvelle saison.

Une initiative qui s'impose pour sauver ce qui peut encore l'être.