Madagascar: Naty Kaly - Taninjanaka, l'avenir comme horizon

Sous le soleil de Majunga, Naty Kaly et Riana s'attellent à peindre les murs de la nouvelle adresse de l'Alliance Française de Majunga. Toujours avec la philosophie du Taninjanaka qui tend à se démocratiser.

Dans la Cité des Fleurs, les éclaboussures de couleurs se dessinent au gré des inspirations de Naty Kaly et de Riana, deux artistes urbains d'Ampefiloha, passionnés et voulant véhiculer bien plus que des images. Les murs de la nouvelle adresse de l'Alliance Française de Majunga se parent de jolis portraits, l'art flotte même dans l'air. Depuis quelques années maintenant, ces jeunes artistes du collectif Taninjanaka parcourent la Grande Île avec leurs bombes de couleurs pour égayer les quartiers. A Ampefiloha, on reconnaît leurs œuvres murales : de Jimmy Hendrix à Super Mario, tout y passe. Mais Taninjanaka, c'est bien plus que des gribouillages sur les murs. « Nous sommes partis de ce constat. Taninjanaka, c'est une philosophie, un mode de vie. Nous vivons pour nos enfants, notre génération future. Tanindrazana, c'est bien, c'est le passé qui nous aide à nous ancrer. Mais notre avenir est devant nous, et il est de notre devoir d'agir dès maintenant », explique Naty Kaly. « Si nous agissons, ce n'est pas pour maintenant. Voyez par exemple la déforestation, si on brûle tout, que restera-t-il pour nos enfants ? Pareil pour notre mentalité, si nous détruisons le civisme et la citoyenneté, quel genre d'avenir allons-nous transmettre à nos générations ? » Ajoute-t-il.

Artistes. Comme à leur habitude, ils fonctionnent principalement avec la passion qui les anime. A Majunga, les murs sont encore muets pour la plupart. Quelques coups de pinceaux, et très vite, les couleurs donnent de la joie, et les dessins transmettent des messages positifs. « On veut embellir la ville, les cités, les infrastructures, avec les moyens que nous avons. Nous sommes des artistes, alors on utilise notre art pour nous exprimer, et pour apporter notre contribution dans le développement du pays », disent-ils. En effet, dessiner sur les murs de la ville apporte un réel changement d'apparence, et la cité ne s'en porte que mieux. « De même, dans notre musique, à travers le groupe Olo Blaky, nous ne chantons pas l'amour entre deux personnes, mais l'amour de la patrie, et des sujets plus proches du quotidien », ajoute-t-ils. « Nous encourageons toutes les personnes qui veulent partager notre vision à agir, avec leurs propres moyens », disent-ils, en appuyant qu'avec ou sans aide financière, vouloir agir pour le pays est possible avec de la volonté.