Madagascar: Météo - Légère baisse des températures maximales

Sans retrouver les tenues emmitouflées du plein hiver austral, les Tananariviens ne sont pas encore complètement sortis de la saison fraiche.

Hier, les Tananariviens ont eu droit à un petit passage frisquet, avec une baisse de la température maximale jusqu'à 23°C, tandis que les températures minimales étaient de 15°C à Antananarivo et 13°C dans le Vakinankaratra. Des températures observées la nuit et au lever du jour, confirmant la petite baisse de température ressentie ces derniers jours. Ce, en dépit des épisodes d'ensoleillement, favorablement accueillis durant la matinée d'hier et en milieu de journée.

Ce jour, les prévisions font état d'un temps assez couvert, avec quasiment le même ciel nuageux, notamment aux premières heures de la journée, avec toutefois, quelques apparitions du soleil durant la matinée et à la mi-journée, et une possibilité de précipitations dans la soirée ou la nuit. Côté températures, les minimales remonteront très légèrement pour se situer autour de 14°C à Antananarivo, et jusqu'à 27°C de températures maximales sur les Hautes terres centrales.