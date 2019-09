Madagascar: Ils ont dit - Dan Malesela, coach TS Galaxy

« Le fait d'avoir marqué un but lors du match aller était déjà un point en notre faveur. De ce fait, nous n'avions pas eu beaucoup de difficultés pour le match d'aujourd'hui. La détermination des joueurs à marquer des buts justifiait ce résultat, tandis que l'équipe adversaire, a subi une pression. Par contre, le terrain ne nous convenait pas, on n'était pas habitué à jouer sur cette surface .Sinon, les joueurs savaient gérer le temps étant donné qu'ils ont suivi spécialement des formations dans une académie. Mais ce n'était pas facile d'avoir arraché cette victoire. Nos remerciements à l'équipe de la CNaPS, car nous étions satisfaits de leur accueil ».

"Le TS Galaxy est plus expérimenté sur le plan technique que tactique par rapport à la CNaPS. Ils se différencient sur l'automatisme. Les buts marqués n'étaient pas le fruit du hasard mais du travail. Nous avons fait de notre mieux pour ce résultat. Il y avait déjà eu des corrections mais on ne s'en sort jamais. En dépit de cela, certains nouveaux joueurs viennent d'intégrer l'équipe et nous devons encore nous organiser. On rafle les titres depuis six ans mais c'est le foot, il faut être fair-play. Le grand point faible que j'ai remarqué est que des joueurs ont raté certaines bonnes occasions à marquer des buts. Aucune envie de gagner, les joueurs n'étaient pas du tout motivés. Beaucoup sont les leçons à en tirer pour aujourd'hui afin de pouvoir rectifier l'avenir ». « Dans une équipe, il y aura toujours la pression mais les joueurs doivent s'y habituer. Et nous sommes en train de nous connaître et de renforcer nos liens », a ajouté Tantely, joueur.