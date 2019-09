Madagascar: Ligue des Champions de la CAF - Fosa Juniors éliminé !

Fosa Juniors n'a pas démérité suite à son parcours à la Ligue des Champions de la CAF.

La qualification n'était pas loin pour Fosa Juniors, après son match nul (0-0) face au TP Mazembe à Mahajanga lors du match retour. Battu sur le score de 3 à 1, par la suite, il devrait passer au « play-off » de la Coupe de la Confédération.

Pas de chance aussi pour Fosa Juniors en ligue des champions de la CAF. Les Majungais étaient battus sur le score de 3 à 1 face au Tout Puissant Mazembe lors du match retour du second et dernier tour des éliminatoires, hier. Les Congolais ont tenu leur parole, que ce match dans leur jardin à Lumbubashi serait en leur faveur. L'attaquant Christian Kofi Kouame a marqué le premier but à la 30e minute. Santatra a pu égaliser dix minutes après et les deux rivaux se sont séparés sur le score de un but par tout à la première mi-temps. C'était à la deuxième période que le match s'apparentait à une mission impossible pour le champion de Madagascar. L'équipe hôte a marqué deux buts supplémentaires, en seulement sept minutes (56') (62') par Chico Ushindi et Christian Koffi Kouamé. Elle a même pu gagner un penalty (66') mais heureusement la frappe de Jackson Muleka n'a pas trouvé le chemin du filet. La fatigue ainsi que la démotivation persistaient chez la bande à Baggio. Ils n'ont plus attaqué et se sont cantonnés à un jeu défensif jusqu'au sifflet final.

Cependant, sa route n'est pas complètement terminée. Fosa Juniors aura encore le droit de jouer au play offs Confederation CUP, le 25 octobre et le 04 novembre prochains. Le tirage au sort aura lieu le 09 octobre. En cas de victoire, l'équipe sera immédiatement intégrée à la phase du groupe.