Madagascar: Jirama, toujours la même rengaine !

Samedi dernier encore, une coupure d'électricité durant quatre heures, des excuses encore et encore mais ce ne sont que des paroles, encore des paroles qui n'absolvent plus rien tant le consommateur est fatigué de ces ruptures répétées d'eau et de courant électrique.

Le zèle qu'ont montré nos responsables apparaît toujours comme des balivernes, des paroles creuses. De la Jirama, c'est toujours le même refrain qu'on entend. D'abord le constat de défaillances puis toujours un audit avec les mêmes diagnostics suivis des mêmes recommandations, et enfin pour terminer un appui financier. Depuis des dizaines d'années invariablement c'est le même scénario qui prévaut, et la situation ne fait que s'aggraver. Le pouvoir fait semblant de s'affoler et jure mille fois qu'il va s'atteler à la tâche pour résoudre définitivement le cas de la Jirama, les bailleurs de fonds font mine de « gronder » le gouvernement face à la mauvaise gouvernance de l'entreprise.

Cette dernière en fait, fonctionne encore comme une entreprise socialiste avec des acteurs d'un autre temps et des dirigeants semblables aux « commissaires politiques» grassement entretenus par le pouvoir qui les nomme et les révoque à sa guise. Le personnel, représenté au « comité de gestion » veille aux avantages acquis (salaires élevés, tarifs préférentiels, assistance médicale gratuite et de haut niveau) non équivalents aux résultats et bannit toutes idées de changement de leur statut, comme aux temps bénis des « secteurs clés »

En attendant c'est le consommateur, c'est-à-dire vous ou moi, qui trinque et paye les factures, les impôts et les pots cassés qu'on berne. On nous dit qu'on va renchérir le courant et l'eau, et pour les ménages et pour les entreprises qui nous donnent du travail. Notre atout est la faiblesse des salaires et notre handicap, le coût élevé de l'énergie sur le marché international soit-dit en passant, donc on risque un dégraissage des effectifs dans les entreprises privées et en même temps une diminution de leur pouvoir d'achat, le comble !

Le pouvoir annonce encore attendre et satisfaire 500.000 abonnés de plus dans les années qui viennent, encore et encore de nouveau un leurre pour attirer des pigeons qui vont prépayer leur jonction au réseau et attendre des années et des années avant d'être branchés comme ceux qui sont déjà dans la liste d'attente. Au fait, le projet « Pagose » censé résoudre les problèmes de distribution a-t-il fait l'objet d'une évaluation des résultats, il en est de même du projet « ADER », ou « l'électrification rurale », que l'on taxe encore dans les factures des ménages et ce, sans résultats tangibles.

Alors que faire ? Comme pour les carburants, essayons la PRIVATISATION et la LIBERALISATION, au moins nous n'aurons pas l'illusion que la Jirama est à nous et que nous ne soyons pas l'otage d'une société d'Etat sous le joug de quelques grandes sociétés privées qui brident la bonne gouvernance.