Madagascar: Sicam-CFAO Group - Un nouveau showroom inauguré

Sicam-CFAO group est le distributeur officiel de la marque Toyota à Madagascar depuis janvier 2019.

C'est la filiale du groupe CFAO détenu à 100% par la société Toyota Tsucho corporation dont le constructeur Toyota est l'actionnaire de référence. A part le lancement officiel de cette marque, un nouveau showroom et un atelier de service et pièces de rechange d'origine pour tous les véhicules de marque Toyota appelé atelier Toyota by Sicam, ont été inaugurés tout récemment dans l'enceinte de la société à Ankorondrano. « Notre groupe a été créé en 1947 et fête aujourd'hui ses 72 ans de contribution à l'économie malgache.

A titre d'illustration, un centre de formation en mécanique-auto a été mis en place à Anosizato. Et des bourses d'études sont offertes aux enfants des employés qui sont méritants à l'école. Nous contribuons également à la réhabilitation du réseau routier à Ankorondrano pour l'embellissement de la ville d'Antananarivo », a évoqué Frédéric Herbert, le Directeur général de Sicam-CFAO group lors de l'inauguration de ce showroom.

Un nouveau modèle lancé. Avec une amélioration continue, il a soulevé que le constructeur de la marque Toyota se positionne en tant que leader sur le marché international de l'automobile. En effet, « environ 10.514.000 véhicules ont été vendus l'an dernier avec près de 90 millions de ventes dans le monde », a-t-il enchaîné. Dans la même foulée, le directeur général de CFAO Automotive pour la zone de l'Afrique de l'Est, Goran Krizmanic, a fait savoir que la mise en place de ce showroom et atelier Toyota constitue une première étape de la volonté de l'entreprise de soutenir le développement de Madagascar par l'amélioration de la qualité de vie en mobilité. « Les véhicules Toyota sont réputés pour leur qualité, leur durabilité et leur fiabilité », d'après toujours ses explications.

Par ailleurs, un modèle d'exception de voiture Toyota, qu'est la nouvelle Rav4, a été lancé lors de cet événement. Et des journées portes ouvertes ont été organisées par Sicam-SFAO group, durant ces trois derniers jours pour accueillir des visiteurs du showroom et de l'atelier Toyota by Sicam. A part la présentation des offres promotionnelles, ces derniers ont eu l'occasion de tester les nouvelles gammes de Toyota.