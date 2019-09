Madagascar: Projet «Tanamasoandro » - Les habitants d'Ambohitrimanjaka et alentours manifestent

Le DG de l'APIPA expliquant les bienfaits que pouvait apporter le projet « Tanamasoandro ».

Réponse du berger à la bergère. Face à la manifestation des habitants d'Ambohitrimanjaka, les autorités ont donné leurs explications quant au bienfait apporté par le projet « Tanamasoandro ».

24h après la manifestation des habitants d'Ambohitrimanjaka portant sur le projet « Tanamasoandro », des responsables de l'APIPA et du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux Publics (MAHTP) ont apporté des explications sur les bienfaits apportés par ce projet. C'était, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue hier après-midi, au bureau du district d'Atsimondrano sis à Itaosy. A propos justement des manifestations des habitants de ladite localité, plus d'une centaine de personnes ont brandi des pancartes pour contester sur la concrétisation de ce projet.

Remblayage. Ils avancent notamment comme arguments que ces rizières font vivre des briquetiers et des pisciculteurs, sans parler des riziculteurs. Ce projet prévoit notamment le remblayage des rizières, ce qui n'est pas du tout du goût de ces habitants. Ces derniers proposent, par ailleurs, de délocaliser le projet en d'autres endroits sans rizières et qui appartiennent exclusivement à l'Etat. Toujours est-il que cette manifestation d'hier a vu la présence du député d'Ambohidratrimo Mamy Rabenirina et de l'ancienne juge internationale Arlette Ramaroson.

Projet. De leur côté, ceux qui défendent ce projet persistent et signent que « Tanamasonadro» va apporter des bienfaits pour ne pas dire la lumière aux habitants des différentes communes concernées par ce projet. Ils se demandent en outre, pourquoi il n'y avait pas eu de manifestation lors de la construction des rocades et du By pass, pourtant l'objectif reste le même à savoir pour les intérêts du pays en général. Ils ont d'ailleurs fait savoir que pour la première phase, cela concerne 100Ha implantés dans les communes rurales d'Ambohitrimanjaka et de Fiombonana, et que les travaux vont débuter d'ici peu.

Logements Sociaux. Le DG de l'APIPA Rateloson Philippe, du coordonnateur général du projet MAHTP, Randrianasoloarimina , et du directeur de cabinet dudit ministère Raharison Liva, ont expliqué tour à tour sur les intérêts que vont générer ce projet « Tanamasoandro ». Ils ont tenu ainsi à souligner qu'il y aurait entre autres, des logements sociaux, des centres administratifs, des espaces commerciaux, ainsi que des espaces verts et de plan d'eau pour ce projet. Mais seront-ils entendus par les habitants desdites localités ?