Madagascar: Environnement - La maison brûle et nous en prenons de plus en plus conscience

«Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ! » Cette phrase prophétique de Jacques Chirac est aujourd'hui d'une actualité brûlante.

Le dérèglement climatique est une réalité et il est la source d'une gigantesque catastrophe. Des centaines de millions d'hectares de forêt ont été ravagés par des incendies. Ce n'est pas la Nature seule qui est en cause, mais c'est aussi l'Homme lui-même qui accélère le processus de destruction. On a beaucoup parlé de l'Amazonie, mais des sinistres tout aussi importants ont eu lieu en Afrique, en Russie ou aux Etats-Unis. Actuellement, en Indonésie, les feux de forêts font suffoquer jusqu'à Kuala Lumpur. Chez nous, le désastre écologique provoqué par la destruction par le feu d'immenses surfaces interpelle.

Environnement : la maison brûle et nous en prenons de plus en plus conscience

La destruction de ces trésors de la Nature nous navre. Avec elle, c'est notre cadre de vie qui se vicie. La prise de conscience des dirigeants du monde entier se fait de plus en plus aigüe. Il n'y a plus d'intérêts égoïstes qui comptent car nous sommes tous sur le même bateau. Les scientifiques ne cessent pas d'alerter et on voit les conséquences de nos comportements. L'Assemblée générale des Nations Unies de cette année a été l'occasion pour une frêle adolescente suédoise de crier sa révolte aux grands de ce monde. Les manifestations pour le climat qui ont eu lieu peu après, ont eu un impact énorme. Aujourd'hui, c'est une véritable révolution qui doit être menée pour imposer de nouveaux comportements. L'écologie n'est plus une vue de l'esprit, elle doit s'imposer. Des habitudes sont en train de s'installer. Des centaines de millions de plants d'arbre sont mis en terre. L'Inde, l'Ethiopie et beaucoup d'autres pays ont donné l'exemple. Madagascar les suivra peut-être puisque le projet de reforestation de la Grande Ile a été annoncé par le chef de l'Etat. La maison brûle, mais nous en prenons de plus en plus conscience.