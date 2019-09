Cote d'Ivoire: Retraite épanouie - Les retraités orientés vers une vie sociale paisible

Le Fonds International pour le Développement de la Retraite Active (FIDRA) a célébré, le 26 septembre 2019 au Palais de la culture de Treichville, la 6ème édition de la Journée de la Retraite Active (JRA).

Lors de ces festivités qui se sont déroulées autour du thème: « Vie sociale, facteur déterminant pour une retraite épanouie », le cadre et l'environnement social ont été présentés comme un élément essentiel dans l'épanouissement du retraité.

La PDG du FIDRA, Hélène Diarra, a exhorté les pré-retraités à consacrer plus du temps à leurs proches et à construire leur cercle social en dehors du cadre professionnel en vue d'une reconversion plus aisée au moment de la retraite. Hélène Diarra a également invité les retraités à intégrer les associations et amicales de seniors pour retrouver leurs contemporains afin de se prémunir de la solitude.

Non sans avoir relevé que malheureusement, le constat est tel que, la plupart des travailleurs crée leur cercle social et amical dans l'environnement professionnel, pendant que plusieurs autres ne ménagent aucun effort pour entretenir les rapports avec leurs parents et leurs familles. « Ce sont autant d'attitudes qui compromettent l'épanouissement social après l'admission à la retraite » regrette-t-elle.

Au nombre des activités qui ont meublé cette édition, on pouvait noter des concours de danses, karaoké, awoulaba, et la récompense des lauréats des différents jeux tombolas organisés dont le gros lot, une villa de 50 millions de FCFA, a été remportée par un client de l'agence FIDRA Dimbokro, Zadi Sery.