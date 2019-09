Burkina Faso: Nutrition et santé de l'enfant - Le Burkina et la Fondation Bill Gates formalisent leur partenariat

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré (2e à d.), a remercié les premiers responsables de BMGF pour leur accompagnement.

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a assisté, le 26 septembre 2019 à New York, à la signature d'un Mémorandum d'entente (MOU) entre le Burkina Faso et la Fondation Bill et Melinda Gates. Cette signature formalise ainsi le partenariat entre les deux parties.

Le Burkina Faso et la Fondation Bill et Melina Gates ont formalisé leur partenariat, le jeudi 26 septembre 2019 à New York, à travers la signature d'un Mémorandum d'entente (MOU). A l'occasion, le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a salué l'engagement de la Fondation aux côtés du Burkina Faso dans son développement économique et social.

Pour lui, la signature de convention permettra d'optimiser le partenariat aux niveaux national et international, dans un contexte burkinabè de lutte acharnée contre le terrorisme, nécessitant d'établir des partenariats stratégiques. Cette signature de convention vise donc à renforcer l'engagement de la Fondation à s'aligner sur le Plan national de développement économique et social (PNDES) du gouvernement burkinabè.

Elle a aussi pour finalité, de fixer le cadre et le mécanisme d'aide au profit des ministères en charge de la santé, de la nutrition, de l'agriculture et des services financiers « de manière totalement intégrée ». Le MOU sera ainsi appuyé par de nouvelles subventions en soutien au bureau exécutif rattaché à la Présidence du Faso et axée sur la santé, la nutrition, l'eau et l'agriculture.

A cela, s'ajoutent le soutien au ministère de la Santé pour une planification et une budgétisation rationnelle, la rationalisation des systèmes de données au sein de ce département afin de fournir un système d'information intégré et son appui pour la mise en place d'une «fonction d'achat stratégique solide», à la base de la prestation de services de SSP de qualité.

En rappel, le portefeuille actif et en cours de Bill and Mélinda Gates fondation (BMGF) au Burkina Faso (2017-2021) est d'environ 110 millions de dollars, faisant du pays des Hommes intègres, le 2e plus grand pays en termes d'investissements dans la région, après le Nigeria. Sur la même période, les stratégies de financement les plus importantes sont l'agriculture (36 millions de dollars), la nutrition (22 millions) et la planification familiale (6 millions).