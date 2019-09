Ile Maurice: Suspect en cavale à Rodrigues - La peur règne chez les Perrine

La photo de Jean-Maurice Collet, dit Tibok, est placardée un peu partout à Rodrigues. Cet homme est soupçonné d'avoir poignardé mortellement son ex-compagne, Chansela Perrine, 22 ans, devant ses enfants le 20 août à Citron- Donis. Depuis, il est recherché par toute la police de l'île.

La cavale de Tibok fait l'objet de diverses plaisanteries dans l'île, mais chez Marie-Louise et Jean-Claude Perrine, les parents de la victime, la joie de vivre n'y est plus. De plus, ils demeurent dans l'angoisse, craignant que le fugitif s'en prenne à eux.

Devant leur domicile à Citron-Donis, un policier en uniforme et d'autres en civil montent la garde depuis la mort de la jeune femme. Leur présence rassure Marie- Louise Perrine. «Tant qu'il ne sera pas arrêté, je n'aurai pas l'esprit tranquille. Nous avons encore plus peur la nuit, d'autant que notre maison est isolée », lâche la mère de famille.

À chaque déplacement pour des démarches, elle doit informer la Child Development Unit, qui demande à la police de l'escorter. «J'ai peur qu'il fasse mal aux enfants. Ce n'est pas évident», ajoute-t-elle.

Protection policière

C'est le même scénario pour Jean-Claude Perrine. En effet, ce maçon est accompagné matin et soir par des policiers lorsqu'il va travailler. Ces derniers sont également un soutien psychologique pour cette famille. L'un d'eux, visiblement un père de famille, prend de temps en temps un enfant de la victime dans ses bras, le promenant dans la cour.

Une situation difficile pour Marie-Louise Perrine, qui a déjà un enfant d'un an. Désormais, elle allaite également le nourrisson de sa fille âgé de 18 mois.

Sa demeure modeste surplombe le lagon turquoise du Sud, alors que des vallées verdoyantes font le bonheur des boeufs et des cabris. Malheureusement, elle n'en profitera plus. «Chaque jour qui passe, à partir de 14 heures, je vis cette scène dans ma tête. Ma fille rentrant de l'école avec son bébé dans le bras et tenant son enfant par la main qui emprunte cette allée vers la maison quand elle a été poignardée», raconte-t-elle avec beaucoup de tristesse dans la voix.

Ce jour-là, la victime a pu faire un dernier effort pour se confier à sa mère. Tout ce que Marie-Louise Perrine souhaite désormais est que la police mette la main sur Jean-Maurice Collet pour qu'elle vive en paix.

Complicité

Du côté de la police, l'on affirme que l'étau se resserre autour du fugitif. Une équipe d'enquêteurs venue de Maurice épaule la police de Rodrigues. Toutefois, la difficulté demeure que le suspect se réfugie dans la forêt au centre de l'île et il ne se déplace que la nuit en quête de nourriture. La police soupçonne aussi qu'il bénéficie de la complicité de quelques personnes qu'il aurait côtoyées en prison. Plusieurs descentes ont été effectuées, en vain.

Le Chief of Police de Rodrigues, l'ACP Remy Jean-François Nicole, est confiant que Jean-Maurice Collet sera arrêté sous peu. Mais il n'en dira pas plus.