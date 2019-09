Ile Maurice: Grand-Gaube - Saisie ratée de 3 kg de cannabis

Ils se sont fait arracher les 3 kg de cannabis qu'ils avaient saisis et le suspect s'est échappé. Les policiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) sont tombés sur plus forts qu'eux, dimanche 29 septembre, à Grand-Gaube.

Ils s'étaient rendus chez un maçon, à Melville, en fin d'après-midi. Suspect que les policiers ont arrêté avec un sac contenant environ 2 kg de cannabis, une boîte en plastique avec un couvercle rouge renfermant 1 kg de la même drogue et un sachet transparent avec 65 doses de cannabis, pesant au total environ 24,2 g.

Mais en sortant de chez le maçon avec ces preuves, ils se sont retrouvés face à une cinquantaine de personnes hostiles, armées et dont certaines sont bien connues de l'ADSU. Elles ont dominé les policiers, leur ont arraché le sac de 2 kg et la boîte . Le suspect, bien que menotté, les a poussés et s'est enfui.

Il ne restait plus qu'aux policiers les 24,2 g... qui les a empêchés de rentrer complètement bredouilles...