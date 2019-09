Angola: Le Président de la République inaugure le centre orthopédique de Viana

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a inauguré lundi dans la municipalité de Viana, à Luanda, la deuxième phase du centre de rééducation orthopédique polyvalent dénommé Dr. António Agostinho Neto.

L'institution présente comme nouveauté l'ouverture de l'usine d'orthèses et de prothèses, ainsi que les salles de gymnastique et de physiothérapie pour enfants. Le centre a également des services de médecine générale, de médecine interne, de pédiatrie, de physiothérapie, de neurologie, de psychologie, d'urologie et de stomatologie.

L'ouverture de l'usine d'orthèses et de prothèses fait partie du programme intitulé «Plan de rééducation de tous les centres d'orthopédie et de rééducation en Angola». Ce programme inclut également les centres Samba et Neves Bendinha (Luanda), Huambo, Bié, Cuando Cubango, Moxico, Gabela (Cuanza Sul), Negage (Uíge), Benguela et Lubango (Huíla).