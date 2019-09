Burkina Faso: Mondial d'athlétisme à Doha - Hugues Fabrice Zango obtient le Bronze pour le Burkina

Sur son ultime tentative, le Burkinabè bat ainsi le record d'Afrique et s'empare sur le fil, de la médaille de bronze. Et dire que pendant la moitié du concours, le Burkinabè a été troisième de la finale du triple saut. Et puis, les spécialistes et Will Claye ont haussé le ton, le Portugais Pedro Pablo Pichardo a brillé, et Zango a rétrogradé en 4e position.

Avant de s'élancer pour son 6e et dernier saut, celui qui s'entraîne en France sous les conseils de Teddy Tamgho pointait loin derrière les Américains Christian Taylor et Will Claye et même le Portugais Pedro Pablo Pichardo semblait impossible à rattraper. En effet le Portugais occupait la 3e place avec un saut à 17,60m. Hugues Fabrice Zango offre ainsi au Burkina Faso sa 1ère médaille à ces mondiaux.