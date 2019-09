Congo-Brazzaville: Gare aux écoles fantômes !

Mardi, 1er octobre, sera donné le coup d'envoi de l'année scolaire 2019-2020. Mais en ce qui concerne les écoles privées, le constat est qu'à côté de celles qui sont sérieuses, il y a une catégorie de « fantômes », créées à la sauvette juste pour gagner la clientèle.

Lors des inscriptions et réinscriptions, elles affichent des tarifs qu'elles qualifient de « démocratiques » pour amener les parents d'élèves à vite adhérer à leur philosophie. Elles trichent des pourcentages aux examens, multiplient mille et un dépliants, leurs animateurs passent de maison en maison les distribuer aux différents ménages du quartier. Des dépliants qui vantent les diplômes de leurs encadreurs, se passant même pour des succursales des écoles à renommée internationale. L'apprentissage d'au moins quatre langues dès la classe de 6e tout comme des encadrements gratuits à domicile sont promis aux enfants, etc.

Pure démagogie ! Plus grave encore, nombreux candidats aux examens d'Etat dans ces fameuses écoles ont toujours du mal à être inscrits. Elles exigent dans la précipitation les droits d'écolage mensuels ou trimestriels et des frais « douteux » des inscriptions à ces examens. Une fois cette étape passée, ces écoles promettent aux parents d'être patients jusqu'à l'affichage des listes définitives des candidats, alors qu'elles n'avaient jamais fait parvenir les listes à la direction des examens et concours. Et pour certaines très ancrées dans cette magouille, elles font le porte-à-porte des écoles privées régulières pour négocier auprès des responsables de celles-ci des espaces pouvant leur permettre d'insérer les noms de leurs élèves. Triste réalité !

Les moins outillées dans ce jeu disparaissent quelques jours avant la sortie officielle des listes définitives aux examens d'Etat après avoir empoché des folles sommes d'argent. Sur leurs sites, ce sont des écrits tels : « Chers parents, pour des raisons indépendantes de notre école, elle a été transférée à un autre site ». Certains parents victimes en savent bien quelque chose. Ces escrocs prennent la clé des champs. Quelle antivaleur !

Nous, parents d'élèves, sachons que ce qui brille n'est pas toujous de l'or. Il est temps que nous nous ressaisissons, au lieu de nous laisser chaque fois bernés par les marchands d'illusions. A bon entendeur, ...