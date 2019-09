Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le cinquième congrès ordinaire du PCT se tiendra en décembre

Réuni les 28 et 29 septembre au Palais des congrès de Brazzaville, le bureau politique du Parti congolais du travail (PCT) a retenu la période du 27 au 30 décembre tenir ses assises tant réclamées.

La question sur la nature du prochain congrès et le cumul des fonctions qui divisaient les responsables du parti, socle de la majorité présidentielle depuis un certain moment, vient d'être réglée. En effet, les membres du bureau politique du PCT se sont accordés, le 29 septembre, sur ces deux points.

« Le bureau politique est tombé d'accord sur la nature du congrès après de longs débats et de longs échanges emprunts de camaraderie. Par rapport à ce que nous avons vécu ce dernier temps qui donnait à penser qu'il y avait problème au sein du PCT, notamment la nature du congrès, tout a été aplani, nous allons droit vers le cinquième congrès ordinaire dont les dates sont prévues du 27 au 30 décembre 2019, si cela est confirmé par le comité central », a annoncé à la presse, le porte-parole du PCT, Serge Michel Odzocki, précisant que le comité central se tiendra à la mi-octobre.

A propos du cumul des fonctions au parti, il a rappelé qu'il s'agit d'une des recommandations du sixième congrès extraordinaire de juillet 2011 et le bureau politique a décidé de faire l'évaluation de toutes les recommandations au prochain congrès.

« Nous allons faire au prochain congrès, l'évaluation de toutes les recommandations et c'est à l'issue de cela que nous apprécierons, nous verrons ce qu'il faut faire, s'il faut reconduire ou pas. Donc, plus de débats, plus de discussions stériles autour du problème de cumul. Si on prend l'image d'un fleuve dont le cours d'eau déborde du lit, aujourd'hui on peut dire que tout est revenu dans l'ordre et que c'est unis que nous allons vers le cinquième congrès ordinaire », a assuré Serge Michel Odzocki.

Le secrétaire général du PCT, Pierre Ngolo, s'est, quant à lui, félicité du fait que les membres du bureau politique ont pris leurs responsabilités en appréciant sereinement les documents et en engageant le débat sans tabou sur la vie du parti.

« Tout s'est passé conformément à la règle qui régit notre parti : unité, critique, unité. Sans complaisance, nous nous sommes fait des observations, et en toute responsabilité, nous avons tiré les conséquences de l'échange militant entre camarades. Tous, nous avons pris la résolution de redonner au PCT son prestige de plus grand parti politique de la République », s'est-il réjoui.

Il a également sonné la fin de la récréation et des querelles, assurant que l'engagement est pris pour aller dans l'unité au cinquième congrès ordinaire du parti.

« Je dois ici féliciter tous les membres du bureau politique et dire qu'il n'y a plus de zizanie, que partout la base du parti doit travailler, se conforter conformément à la ligne telle que vient de la repréciser la dix-septième réunion ordinaire du bureau politique. Cette ligne nous engage sur la tenue du cinquième congrès ordinaire du PCT, congrès du cinquantenaire, dans la discipline, l'unité et la mobilisation de tous », a conclu Pierre Ngolo, sous les applaudissements des membres du bureau politique.