Cote d'Ivoire: Journée de la qualité et de la performance - Les conseils de Faman Touré aux entreprises

La deuxième édition de la journée de la qualité et de la performance organisée par Côte d'Ivoire Qualitas S.A le jeudi 26 septembre 2019 à la maison de l'entreprise au Plateau a vu plusieurs entreprises dont le port autonome de San Pedro (PASP) récompensées dans la catégorie efficacité opérationnelle du système de Management Intégré QSE.

Faman Touré, président de la Chambre du commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire , parrain de la cérémonie, a adressé ses remerciements aux organisateurs pour avoir associé son image à la cérémonie. «Le management de la qualité apparaît comme une démarche d'amélioration continue qui vise à accroître la compétitivité de l'entreprise de manière durable en alliant efficacité et efficience. Cette démarche permet de délivrer des produits ou des services répondant aux attentes du marché et respectant les normes. Pour une entreprise il est capital de s'y engager » a-t-il dit.

Selon Djibril Secong, Dg de Côte d' Ivoire Qualitas S.A , « la qualité est résolument une valeur durable et un facteur d'innovation pour nos entreprises et plus particulièrement pour les PME ». Une conférence, autour du thème « Comment préparer les PME-PMI ivoiriennes à compétir avec les outils de management de la qualité dans la zone de libre échange continentale ? », a été animée par Gilles Atayi Directeur associé du groupe G&A Consulting. Il a précisé que la Zone de libre échange continentale africaine (Zlecaf) présente des opportunités mais aussi des dangers pour les entreprises qui n'y sont pas préparées.