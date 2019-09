Cote d'Ivoire: Ouattara à Dimbokro - "Nous ne nous préoccupons pas des bavardages"

Le samedi 28 septembre 2019, le Président de la République, Alassane Ouattara, a achevé sa visite d'État de quatre jours (du 25 au 28 septembre 2019) dans la région du N'Zi, par un giga meeting au stage Koné Samba Ambroise de Dimbokro pendant lequel il a défendu le bilan de ses 8 années passées à la tête du pays (De 2011 à 2019).

«Voyez-vous chers parents, votre fils (lui. Ndlr) et son gouvernement sont au travail. Nous ne nous préoccupons pas des bavardages. Parce que nous travaillons tous les jours pour nos concitoyens, et les résultats sont là dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Les résultats sont là et les ivoiriens le savent. Nous n'avons pas besoin de répéter à chaque occasion. Dans le N'Zi et dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, on verra qu'en 2020, on aura quasiment fait autant que les 50 premières années de l'indépendance de notre pays.

Je suis fier de le dire et de demander à ceux qui veulent contester ces résultats, d'aller voir les statistiques», a lancé le chef de l'État. Il a quantifié ses actions en termes de villages électrifiés à travers le pays, de villages alimentés en eau potable, de nombre de salles de classe construites, nombre de centres de santé, d'Universités et autres. Pour poursuivre ces actions de développement, le Chef de l'État a appelé ses parents du N'Zi, et par ricochet, toute la Côte d'Ivoire, à œuvrer pour la paix et la stabilité du pays, à continuer à cultiver les valeurs de paix, de tolérance et de fraternité que le Président « Félix Houphouët-Boigny a léguées. Nous ne devons jamais oublier ces années de paix et de sécurité qu'il nous a léguées», a-t-il conseillé.

74 milliards F CFA pour changer le visage de la région du N'Zi

En ce qui concerne la région du N'Zi, le Président de la République a assuré qu'il ferait tout pour combler son retard de développement. Il a fait état du déblocage d'un fonds de 74 milliards de F CFA, pour lui donner un visage radieux. Il a indiqué le démarrage, avant la fin de l'année 2019 , du bitumage des 98 kms de l'axe Dimbokro - Bocanda - Ananda. Un ouvrage qui coûtera, selon le Président de la République, 51 milliards F CFA. Il a aussi annoncé le bitumage du tronçon Bocanda - Kouassi Kouassikro -Alangouassou, long de 91 km. Ceci, dans le cadre du programme d'infrastructure 2021-2025. Le Président Ouattara a aussi révélé le renforcement de la voirie de la ville de Dimbokro (10 km), pour un montant de 6 milliards F CFA.

Il a parlé de l'électrification de 65 localités dans la région, pour passer d'environ 40% de taux de couverture en 2018, à environ 73% de taux de couverture à fin 2020. «En 2011, le taux était de 31 %», a-t-il précisé. Au niveau de l'alimentation en eau potable dans la région, le Président de la République a indiqué que des chantiers de grande envergure sont en cours, pour régler la question. Il dit aussi s'attaquer à la problématique de la coloration de l'eau dans la région, en raison du phénomène de l'orpaillage clandestin. Un phénomène qu'il dit continuer de combattre énergiquement. « Nous savons que Dimbokro et la région du N'Zi ont accusé un retard important, c'est pourquoi nous avons décidé d'intensifier ces travaux, de les accélérer dans les prochains mois.

Pour ce faire, nous prévoyons un nouveau programme d'investissement d'un montant de 74 milliards de F CFA, dans le N'Zi, afin de redonner à cette belle région, autrefois, capitale de la boucle du cacao, qui a beaucoup contribué au développement de la Côte d'Ivoire, son lustre d'antan . Ainsi, depuis 2011, ce sont seulement 25 milliards F CFA qui ont été investis dans le N'Zi, sur un budget global de 100 milliards F CFA prévu dans le cadre des deux plans nationaux de développement, et récemment, du programme social du gouvernement. Soit, seulement, le quart du financement prévu.