Algérie: Impératif de développer des relations "étroites" entre les établissements universitaires et le secteur économique

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid a affirmé l'importance qu'accordait son secteur au développement de liens "étroits" avec les secteurs économique et social en vue de valoriser les débouchés de la recherche scientifique au service du développement national.

Dans son allocution prononcée au Centre de recherche en technologies industrielles (CRTI) en présence du ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Hassan Rabehi, le ministre a précisé que le secteur veillait à développer ces relations à travers le suivi de l'action des commissions intersectorielles dont la mission consiste en la programmation et la coordination ainsi que l'évaluation des activités de la recherche scientifique et du développement technologique.

Soulignant l'impératif "d'accélérer" l'installation des comités sectoriels permanents pour donner une nouvelle dynamique aux relations liant le secteur de l'Enseignement supérieur à d'autres pour concrétiser le développement attendu et rejoindre les pays industrialisés, le ministre a appelé les acteurs à inculquer la culture d'invention et d'innovation entre les étudiants universitaires diplômés en les encourageant à créer des start-up.

A cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur a mis en avant les efforts consentis en matière de préparation des conditions adéquates pour l'apparition d'une base opérationnelle et technologique diversifiée permettant la relance et l'accompagnement du secteur socio-économique dans le développement global.

Il a cité, dans ce sens, le CRTI qui est parmi "les modèles réussis ayant enregistré des résultats probants devant être soutenus pour permettre à ses chercheurs d'élargir leurs activités scientifiques".

Le ministre a mis en avant le niveau et le nombre de publications scientifiques du CRTI, expliquant cela par le nombre d'œuvres scientifiques, notamment en ce qui concerne les prototypes des équipements scientifiques et industriels destinés aux différents secteurs de l'enseignement supérieur, de l'éducation et de l'industrie, outre son expérience dans la réalisation de prototypes de drones, saluant, également,les prestations proposées par le CRTI dans le contrôle des structures industrielles, notamment dans le domaine des hydrocarbures.

De son côté, M. Rabehi a affirmé "la détermination des compétences nationales à soutenir le processus d'édification et de développement du pays qui s'attèle à mettre en place toute les conditions idoines pour l'organisation d'une élection présidentielle.

"Le Gouvernement procédera à la promulgation de certaines chartes et lois à même d'encourager les compétences nationales se trouvant à l'intérieur du pays et à l'extérieur, et ce dans l'objectif de mobiliser toute leur énergie en faveur du développement national", a-t-il précisé.

Pour rappel, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avait effectué, tôt dans la journée, un visite de travail et d'inspection au niveau des ateliers et des laboratoires de la plateforme technologique de l'aéronautique relevant du CRTI à Bousmail (Tipasa).