Afrique: Handball / Tournoi de qualification jo 2020 (Angola-Sénégal 22-14) - Les «Lionnes» ne verront pas Tokyo

Les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo se sont davantage éloignés pour le handball sénégalais. L'unique ticket africain en jeu lors du tournoi de qualification olympique disputé du 26 au 29 septembre à Dakar, est allé à l'équipe d'Angola qui a réussi à exercer sa domination sur les Lions (22 à 14)

L 'équipe nationale féminine du Sénégal a laissé filer le ticket qui mène aux Jeux olympiques de 2020. Les Lionnes ont raté la dernière marche lors du duel qui l'a opposé hier, dimanche 29 septembre au Palais de sport de Dakar Arena, à l'Angola.

Dans ces retrouvailles aux allures de revanche de la finale perdue lors de la Can 2018 remportée par les Angolaises, la barre aura été haute pour les protégées de Frédérick Bougeant. Hawa Ndiaye, Fanta Keita ont réussi à suivre le train que dans les 10 premières minutes où elles collent au train des Angolaises bien amenées par Paulo Elena (3-2).

Malgré les arrêts décisifs de l'étincelante gardienne Hatadou Sako, Hadjia Mama Cissé, Amina Sankharé, Fanta Keita, Doungou Camara et autres, Hawa Diop auront, toutefois, toutes les peines pour conclure et se montrer plus efficaces dans les phases offensives. Elles paient vite leur précipitation et pertes de balles. Car, elles laissent le pivot Kassoma et ses coéquipières creuser l'écart et aller à la pause avec un avantage de 6 buts d'avance (12-6). Acculées, les Lionnes montrent un visage tout aussi différent lors de la deuxième période.

Après un passage à vide (12-7), les Camarades de Hatadou Sako, vont profiter de leur temps fort pour débloquer leur compteur et grignoter leur retard (14-9) et (17-12) à 6 minutes de la fin. Mais, les Angolaises ne tremblent pas et réussissent à stabiliser l'écart (18-13) avant de le porter à 7 points à deux minutes de la fin. Mises sous l'éteignoir, les Lionnes Sénégal ne reviendront pas.

Le Sénégal devra s'incliner sur le score de 22 à 14 et passe à côté de l'exploit d'une qualification historique à domicile. Championne d'Afrique en titre, l'Angola, quant à elle, va honorer sa 7ème participation aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo.