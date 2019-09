Algérie: Le peuple algérien refuse toute ingérence dans les affaires internes du pays

Alger — Le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP) a souligné, lundi à Oran, que le peuple algérien "refuse catégoriquement" toute ingérence dans les affaires internes du pays, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"S'agissant des tentatives désespérées visant la sécurité et la stabilité de l'Algérie, ces tentatives sournoises menées par certaines parties étrangères avec la complicité de la bande depuis l'intérieur, qui guettent l'Algérie et tentent de s'immiscer dans ses affaires internes", le Général de Corps d'Armée a souligné que le peuple algérien "refuse catégoriquement toute ingérence dans les affaires internes de son pays et il n'accepte de recevoir aucune leçon, de quelque partie que ce soit, invitant ces outranciers à s'occuper des affaires et des problèmes de leurs pays", a précisé la même source.

Gaïd Salah a indiqué lors d'une allocution prononcée, au 3e jour de sa visite à la 2ème Région militaire, devant les cadres et les personnels de cette région avoir "souligné à maintes reprises qu'il y a des parties étrangères hostiles qui complotent contre l'Algérie et qui tentent de s'immiscer dans ses affaires internes avec une complicité flagrante de la bande, à l'intérieur, que nous mettons en garde de jouer avec le feu".

Pour le Général de Corps d'Armée, "ce peuple authentique et brave a su, depuis le début de la crise, mettre à nu ces manœuvres sournoises et s'est exprimé, à travers ses marches pacifiques dont le civisme a été salué par le monde entier, son refus catégorique de toute ingérence étrangère dans les affaires internes de son pays, et il n'accepte de recevoir aucune leçon, de quelque partie que ce soit, car il est souverain dans ses décisions".

"J'ai également affirmé à maintes fois que ce qui se passe en Algérie est une affaire interne qui concerne seuls les Algériens, et que le peuple, aligné aux côtés de son armée, saura comment faire face à ces manœuvres, qui seront vouées à l'échec, surtout qu'il a entamé son chemin vers la sortie de la crise le plutôt possible à travers l'organisation d'élections présidentielles libres et transparentes, qui se tiendront, avec l'aide d'Allah, à leur rendez-vous prévu pour le 12 décembre prochain", a-t-il dit.

Il a, à cette occasion, réitéré que "l'Algérie, avec sa prestigieuse histoire et son peuple libre, demeure souveraine dans ses décisions et que le peuple algérien authentique, avec toutes ses franges, refuse catégoriquement toute ingérence flagrante dans les affaires du pays par une quelconque partie. Comme je tiens à dire à ces outranciers de se soucier de leurs affaires et des problèmes de leurs pays, l'Algérie saura comment triompher et sortir de sa crise, forte par son peuple, et sûre par son armée".