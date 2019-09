Sénégal: Remise totale de peines - Khalifa Ababacar Sall en mode campagne

Les camarades et amis de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, sont venus en masse pour soutenir leur leader après sa libération. De la Maison d'arrêt et de correction de Rebeuss (MAC), à la Médina et Fass entre autres lieux traversés, ils étaient nombreux à suivre le cortège. La liesse populaire s'est poursuivie jusqu'aux Parcelles assainies en passant par Fass.

Khalifa Ababacar Sall est libre. L'ancien maire de Dakar est sorti de prison. Une libération qui a été bien accueillie par ses souteneurs. Dès l'annonce de la nouvelle, ils ont pris d'assaut la prison de Reubeuss. Soham Wardini et d'autres leaders politiques y étaient. Comme à leur habitude, les souteneurs de Khalifa Ababacar Sall se sont illustrés avec des chansons. «Diriger !» «Khalifa Diriger !» «Dugnula Messa Baayi» (nous te lâcherons jamais) ont été scandées par des militants enthousiastes. Des accolades, des salutations, des congratulations, des pleurs ont ponctué ces moments d'intenses émotions. Mbaye Touré a été le premier détenu, parmi le trio libéré, à sortir de prison. Il a franchi le seuil de la prison à 19h57. Pendant ce temps, les souteneurs de Khalifa Ababacar Sall, en attente de la libération de leur leader, continuent de jubiler.

Le conseiller municipal à la mairie de Biscuiterie, Ahmed Diop, fait partie de ceux-là qui sont venus apporter leur soutien au maire de Dakar. «Je suis heureux. Je remercie le peuple sénégalais qui a tout le temps manifesté son soutien à Khalifa Sall. Aussi, je rends tous les honneurs au Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Mais, je tiens à préciser que Khalifa Sall n'a jamais été demandeur d'une grâce. Il a subi l'épreuve avec dignité», confiet-il. Oumou Diallo, un proche du maire de Mermoz- Sacré Cœur, de déclarer à son tour : «Je ne pouvais pas manquer ce jour que j'ai tant attendu. J'ai de bons rapports avec Khalifa Ababacar Sall. J'ai été avec lui au parti socialiste. Je magnifie le courage avec lequel il a subi l'épreuve. Je rends grâce au Khalife général des mourides. Cette libération ne mettra pas un terme à notre combat. Nous allons lutter pour que Khalifa Sall retrouve ses droits civiques», soutient-elle.

La démarche lente à cause d'une béquille qui lui sert d'appui, Yaye Adji Ndiaye a tenu pourtant à être présente à Reubeuss. «Khalifa Sall est un ami de longue date. J'ai toujours été à ses côtés. Je ne pouvais ne pas être présente aujourd'hui». Et c'est au moment où les souteneurs de Khalifa Ababacar Sall étaient en pleine réjouissance que les choses ont commencé à bouger. Le mouvement de l'important dispositif sécuritaire informe de la sortie imminente du maire de Dakar. Il est alors 20h 23. Une voiture s'approche de la porte principale, les souteneurs l'assaillent. Fausse alerte. Mais cela ne saurait tarder. Puisque trois minutes après l'ancien maire de Dakar hume enfin l'air de la liberté. Il franchit la porte à bord d'une voiture Mercedes noire. La foule se déchaine, l'hystérie est à son comble, journalistes et souteneurs se précipitent pour immortaliser l'événement. La voiture peine alors à se frayer un chemin. Les policiers usent de matraques électriques et de grenades lacrymogènes pour dégager la voie. C'est dans cette ambiance surchauffée que Khalifa Sall a quitté la maison d'arrêt de Reubeuss en direction des Parcelles Assainies où réside sa mère. Sous escorte de la police. Mais avant d'atteindre la résidence de sa mère, l'ancien édile de Dakar va bifurquer par la grande mosquée mouride, Massalikun Jinaan où il sera accueilli par une foule monstre et le représentant du Khalifa général des mourides, Mbackiyou Faye.

REACTIONS...

LIBERATION DE KHALIFA SALL : Soham Wardini en larmes

Le maire de Dakar, Soham Wardini, n'a pas pu contenir son émotion. Présente à la Maison d'arrêt de Rebeuss, elle a versé des larmes en s'adressant au journaliste de la Rfm. Pour le maire de Dakar, l'essentiel est que Khalifa Sall a été libéré. Soham Wardini a tenu à remercier le Khalife général des mourides pour son engagement. Pour rappel, le maire de Dakar, Soham Wardini, a plusieurs occasions plaidé pour la libération de son prédécesseur à la tête de la ville de Dakar.

AYMEROU GNINGUE, PRÉSIDENT DU GROUPE PARLEMENTAIRE BBY «Je salue la magnanimité de Macky sall»

«Je suis un homme heureux. Je suis très content du geste du président de la République, Macky Sall. C'est la preuve encore une fois que c'est un homme généreux, un homme de paix. Je salue sa magnanimité et son courage. Après ce qui s'est passé vendredi dernier à Massalikun Jinaan, devant le Khalife général des mourides, et l'acte qu'il vient de poser en libérant Khalifa Sall et ses co-accusés, on peut dire qu'un vent de décrispation souffle sur notre pays»

MALICK GAKOU magnifie «une victoire des libertés et de la démocratie»

«La libération de Khalifa Ababacar Sall est un acte historique pour le renforcement de la cohésion nationale et la consolidation de la paix sociale dans notre pays. C'est aussi une victoire des libertés et de la démocratie. Je salue cet élan d'osmose nationale dont le socle devra renforcer et valoriser les vertus de la République. Je souhaite à Khalifa Ababacar Sall un grand retour auprès de sa famille et que Dieu lui donne la force et les moyens de jouer pleinement son rôle dans l'édification de la Nation. Que Dieu garde le Sénégal».

LA MINISTRE ZAHRA IYANE THIAM, SUR LA POIGNEE DE MAINS WADE-MACKY «ces retrouvailles nous rassurent... »

«Comme je le dis souvent, en politique, il n'y a pas d'ennemis. Nous pouvons juste être des adversaires dont des positions peuvent se rapprocher à des moments comme ceux que nous avons vécus le vendredi 27 septembre dernier. Tout simplement parce que c'était un jour particulier. Un jour où nous inaugurions une mosquée qui regorge d'innombrables bienfaits. Un édifice national qui fera la fierté de tous les Sénégalais. C'était également un jour où on s'est retrouvés en prière de «djouma» avec nos illustres chefs religieux. Et comme nous le savons tous, le Sénégal a une longue tradition de relations étroites entre le temporel et le spirituel. Cela dit, il ne pouvait en être autrement pour eux (le président Macky Sall et le président Wade) que répondre à l'appel du khalife général des Mourides. Ces retrouvailles nous rassurent donc parce que le président Macky Sall et le président Abdoulaye Wade ont encore démontré, si besoin en était, que non seulement ils sont des hommes de dépassement mais encore incarnent deux postures différentes : l'un étant président en exercice et l'autre ancien président. Et cela veut dire qu'ils ont un devoir vis-à-vis du peuple sénégalais qui réclame pour sa part la stabilité, l'entente entre toutes les filles et tous les fils de ce pays, à fortiori entre nos différentes institutions. Il faut donc s'en féliciter et rendre grâce à Allah. Il faut aussi féliciter très chaleureusement le Khalife général des Mourides, Serigne Moutakha Mbacké et par la même occasion, tous ceux qui ont prié et espéré ardemment ce jour»