Sénégal: Mise en examen, procès, peine, révocation... - Khalifa Sall, 30 mois de «villégiature» à Rebeuss

Condamné à une peine de 5 ans pour faux et usages de faux en écriture de commerce, faux et usages de faux dans des documents administratifs et escroquerie portant sur des deniers publics (1 milliard 800 millions), Khalifa Sall a bénéficié d'une remise de peine totale hier, dimanche 29 septembre 2019. Après 30 mois d'emprisonnement, l'ancien maire de Dakar est élargi par le chef de l'Etat, deux jours après la poignée de mains qui a scellé la rencontre Wade-Macky Sall, à l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinaan, sous l'entremise du Khalife général des Mourides.

La longue descente aux enfers de l'ancien maire socialiste de Dakar a pris fin hier, dimanche, avec le décret de remise de peine totale signé par le président Macky Sall. C'est en effet dans la nuit du 7 au 8 mars 2017 que Khalifa Sall est placé en détention avec cinq de ses collaborateurs pour détournement de fonds publics. Une arrestation qui faisait suite à la conférence de presse du 3 mars 2017, au cours de laquelle le procureur Serigne Barissou Guèye avait annoncé qu'une information judiciaire allait être ouverte contre Khalifa Sall, sur la base d'un rapport de l'Inspection générale d'Etat (IGE) indexant un détournement d'un montant d'1,83 milliard de francs « pris des caisses » de la ville de Dakar « sans justification ».

Moins d'un mois après son ouverture, l'instruction est close en début avril et Khalifa Sall inculpé pour : association de malfaiteurs ; complicité de faux et usage de faux en écritures privées de commerce; faux et usage de faux dans des documents administratifs; détournement, escroquerie aux deniers publics et blanchiment de capitaux. L'ensemble des charges retenues contre Khalifa Sall et ses collaborateurs sont liées à la caisse d'avance de la ville de Dakar. Face aux allégations de la défense, qui pense que « l'objectif est de juger Khalifa Sall et de le condamner au plus vite afin de le rendre inéligible avant les législatives », le régime de Macky Sall et alliés se défendent de toute instrumentalisation judiciaire.

LEVEE DE L'IMMUNITE PARLEMENTAIRE

En octobre 2017, le Parquet de Dakar demande à l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire de Khalifa Sall5. Élu député le 30 juillet 2017, Khalifa Sall pouvait en effet en théorie se prévaloir de l'immunité. La demande du parquet surprend car en août 2017, ce même parquet avait refusé la mise en liberté de Khalifa Sall, arguant que Khalifa Sall ne pouvait se prévaloir d'une immunité parlementaire de député car celle-ci n'avait été acquise que quatre mois après son arrestation. Le 25 novembre 2017, l'Assemblée nationale du Sénégal lève l'immunité parlementaire de Khalifa Sall, avec 125 voix pour et 25 voix contre.

DU PROCES A LA REVOCATION

Ouvert le 14 octobre 2017, le procès de Khalifa Sall se termine le 23 février 2018. Le procureur requiert 7 ans de prison ferme et une amende de 5,49 milliards de francs CFA contre Khalifa Sall et Mbaye Touré, le directeur administratif et financier de la ville de Dakar. Le verdict tombe le 30 mars 2018. Khalifa Sall écope d'une peine de prison de 5 ans. Cette condamnation qui pouvait le priver de ses droits civiques et l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle de février 2019. Le procès reprend en juillet 2018, afin de traiter la demande de libération formulée par les avocats de Khalifa Sall et également décider comment intégrer dans la procédure l'arrêt de la cour de la Cedeao arrêt qui indique que le maire n'a pas eu droit à un procès équitable. Le 30 août 2018, la Cour d'appel confirme la culpabilité ainsi que la condamnation à cinq ans de prison. Le lendemain, le président Macky Sall révoque Khalifa Sall de ses fonctions de maire de Dakar par décret présidentiel. En janvier 2019, sa condamnation à cinq ans de prison est confirmée par la Cour suprême, et il dépose à la suite de cela son dernier recours, en mettant en scène le rabat d'arrêt. Il est également radié de son poste de député.

PRESIDENTIELLE : KHALIFA FRANCHIT LE RUBICON

Ses déboires avec la justice ne l'empêchent de présenter sa candidature au fauteuil de Macky Sall. Le 26 juillet 2018, Khalifa Sall annonçait en effet, par une déclaration écrite rédigée depuis sa cellule de la prison de Reubess, être candidat à l'élection présidentielle de février 2019. En janvier 2019, cette candidature est rejetée par le Conseil constitutionnel du fait de sa condamnation à 05 ans de prison. Même le rabat d'arrêt devant la Cour suprême ne le remit en selle. L'ancien maire socialiste de Dakar, banni entretemps du Ps avec tous ses souteneurs, décidait d'apporter son soutien au leader de Rewmi, Idrissa Seck. Quant à la question de la grâce présidentielle qui a fait l'objet de toutes les spéculations, Khalifa Sall a toujours déclaré, de Rebeuss, son refus de toute demande au Président Sall. La remise totale de peine dont Khalifa Sall bénéficie depuis hier, dimanche, est intervenue dns la foulée de la poignée de mains qui a scellé, vendredi, la rencontre Wade-Macky Sall, à l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinaan, sous la diligence du Khalife général des Mourides.