Soudan: Le ministre de l'énergie souligne la nécessité de réglementer l'exploitation minière traditionnelle

Khartoum — Le ministre de l'Energie et des Mines, Adel Ali Ibrahim a souligné, lundi la nécessité de prêter plus d'attention aux problèmes de l'environnement, de la sécurité et de la responsabilité sociale dans le secteur minier.

Los de sa visite d'inspection à la société soudanaise des ressources minérales et sa réunion avec le directeur général chargé et les directeurs des départements généraux et spécialisés à Khartoum, le ministre a écouté à une explication détaillée sur des tâches et des réalisations de la société, le rôle de supervision dans le secteur minier.

Le ministre a affirmé que l'or est actuellement considéré comme la sortie économique la plus importante et que des efforts doivent être déployés et concertés afin d'accroître sa production, réaffirmant la nécessité de réglementer l'exploitation minière traditionnelle et de remédier à ses effets négatifs afin que l'État profite de son retour, tout en promettant de coopérer avec la Banque centrale du Soudan (BCS) pour développer des politiques encourageantes pour les producteurs.

En ce qui concerne le carburant minier, Adel Ali a promis de le fournir pour assurer la poursuite de la production, soulignant la nécessité de rendre les accords miniers attractifs pour les investisseurs tout en préservant les droits de l'État sur ses richesses minérales.