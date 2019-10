Angola: Joana Lina souligne l'attention accrue portée aux déficients auditifs

Huambo — La gouverneure de la province de Huambo, Joana Lina, a souligné dimanche la nécessité pour la société civile de redoubler d'efforts pour valoriser et respecter les déficients auditifs, dans le but de les inclure dans les actions de développement économique et social.

La responsable, qui s'exprimait avant la Journée mondiale des sourds, célébrée le 30 septembre, a déclaré que le respect des personnes porteuses de déficience auditive, en particulier, exige la participation de tous afin de les rendre dignes et d'améliorer le bien-être de cette frange de la société.

"Nous devons travailler ensemble à la définition d'un programme inclusif, mais la société doit soutenir davantage les sourds, qui ont à leur tour la responsabilité de soumettre les problèmes au gouvernement pour qu'il les règle en temps voulu", a-t-elle précisé.

Selon Joana Lina, il est important que l'association des sourds de cette province continue de cultiver un sentiment d'espoir parmi les membres de l'organisation, en les maintenant forts et préparés afin de contribuer au développement du pays, et d'autre part, faire comprendre à la société que les malentendants sont des gens normaux et devraient être valorisés.

Divers événements culturels et sportifs ont marqué la commémoration de cette journée, qui se déroule sous le slogan "Faites du bien en pensant au prochain - ne le faites pas en pensant à vous-même".

L'association des sourds de la province de Huambo, dans le plateau central de l'Angola, compte plus de 200 membres de tous âges.

La Journée mondiale des sourds est célébrée par des membres de la communauté des sourds du monde entier. Elle a été célébrée pour la première fois en septembre 1958 à Rome.