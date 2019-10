Ile Maurice: Blanchiment - Plus de Rs 2 millions saisies dans la salle de bain de Ricardo Agathe

«Nous avons saisi deux sacs à dos et un autre, à anse, contenant Rs 2 690 000 et 4 000 euros dans la salle de bain de l'accusé.» C'est en ces termes qu'un enquêteur, affecté à l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), est revenu sur le jour où une perquisition a été effectuée chez Ricardo Agathe.

Le procès intenté à ce dernier, âgé de 42 ans, a été appelé devant la cour intermédiaire, ce lundi 30 septembre. L'homme, connu comme «Cardo» et «Tipom» répond d'une accusation formelle de blanchiment d'argent.

Selon l'enquêteur, la saisie a été faite chez l'habitant de Ste-Croix, le 3 octobre 2015, après que la police a eu vent qu'il serait impliqué dans des activités illicites. «Nous nous étions également rendus dans une autre résidence mais rien de compromettant n'a été trouvé», poursuit le témoin.

Selon lui, l'accusé a fait valoir son droit au silence lors de l'enquête. Il avait tout simplement dit qu'il répondrait à toutes les questions si besoin est, en cour. «Lorsqu'un des enquêteurs lui a demandé ce que contenaient les sacs, il a répondu 'gete ki kapav fer'», relate le policier.

Ce sera la défense, par le biais de Me Jean-Claude Bibi, qui appellera ses témoins à la barre, le 13 novembre.

Aussi connu de l'ICAC

Pour rappel, Ricardo Agathe n'en est pas à son premier démêlé avec la police. L'Independent Commission against Corruption (ICAC) avait procédé à un premier gel de ses avoirs, sur son compte bancaire. Un terrain de 357 m2 situé à la rue Baudot-Louis-Champville, Ste-Croix, estimé à Rs 300 000, et deux autres terrains à Mare-d'Australia et Flacq, évalués à Rs 1,2 million sont mis sous scellés. Les biens de 15 de ses proches sont, en parallèle, ont été aisis.

Dans la foulée, une Nissan Cabstar appartenant à Subhasco Kenty Laval Agathe a été réquisitionnée. L'ancien propriétaire n'est autre que Ricardo Agathe. En outre, une Peugeot 103, deux motos Honda, une BMW X6 et un 4 x 4 Mitsubishi Sportero ont aussi été saisis.

Plusieurs bolides, en possession de ses amis, ont également ont été mis sous scellés : une Mercedes SLK 200 ; une Mazda RX-8 ; une Audi A 3 décapotable ; une Mitshubishi Pajero ; une Honda CBR 1000 ; une Mitsubishi L 200 ; une BMW X 6 et une Nissan Skyline Cabriolet. La liste s'allonge avec la saisie d'une pension de famille du nom de Kapy, située à Baie-du-Tombeau.