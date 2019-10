Ile Maurice: Poudre-D'Or-Hamlet - Projet pour améliorer la sécurité routière

Deux membres des forces vives de Poudre-D'Or-Hamlet déplorent le manque de sécurité routière dans le village. Ils veulent qu'un mini Traffic Centre soit aménagé au profit des habitants.

C'est une demande qui date. En 1995, le président du conseil de village de l'époque, avait évoqué l'idée de faire construire un mini Traffic Centre à Forbach Road, Poudre-d'Or-Hamlet, à quelques pas de la poste. L'objectif : améliorer le réseau de transport en commun, à savoir l'autobus. Malheureusement, ce projet ne s'est pas concrétisé. Ne pouvant plus supporter cette situation, Deyvindrah Sanasy et Suren Ramtohul se sont regroupés avec d'autres personnes de bonne volonté pour constituer les forces vives de Poudre-d'Or-Hamlet.

Deyvindrah Sanasy explique que ce problème de transport persiste depuis plus d'une décennie. Selon ce retraité de 65 ans, il s'agit là d'un projet important, car il y a un véritable manque de sécurité routière à Poudre-d'Or-Hamlet. D'ailleurs, il raconte que les autobus qui sortent de Poudre-d'Or-Village s'arrêtent sur une double ligne jaune. Ce qui a notamment coûté la vie à son frère en novembre 2018. En effet, c'est à cet endroit précis que son frérot a été mortellement balayé par une voiture. Depuis cette disparition, il ne lâche pas l'affaire. Il compte bien entamer des démarches pour que cette gare routière soit une réalité.

Absence d'un passage-piétons

Suren Ramtohul, également membre des forces vives de Poudre-d'Or-Hamlet, se bat pour la même raison. Ce sexagénaire fait ressortir que cette gare routière va soulager bon nombre d'habitants. C'est pour cette raison qu'il a envoyé plusieurs lettres au Prime Minister's Office (PMO). Mais, rien n'a été fait à ce jour. Cet ancien Manager ajoute que dans le passé, il avait aussi pris contact avec le Dr Hookoom Balkissoon, pour faire aboutir ce projet. Aux dires de Suren Ramtohul, l'ancien ministre de la Fonction publique, s'était même déplacé pour une visite du terrain. Un déplacement qui n'a débouché sur rien. «[... ] Il y a environ six autobus qui passent par le village de Poudre-d'Or-Hamlet et plus de quatre arrêts d'autobus dans un rayon de moins de 100 mètres. Le vrai problème se trouve à la jonction de Forbach Road, qui se situe sur la route principale. Souvent, pour prendre l'autobus, les piétons doivent traverser la route à leur risque et péril», explique-t-il.

Sollicité, le conseiller du village, Geeanlall Ahotar affirme que cette demande a bien été formulée et qu'un projet en ce sens existe bel et bien depuis 1995. Toutefois, aucun gouvernement n'a souhaité construire cette fameuse gare routière. Cependant, il laisse entendre qu'au niveau du conseil de district, le projet a été référé à la National Development Unit (NDU) et à la Road Development Authority (RDA). «Il y a environ six mois, les autorités concernées sont descendues sur le terrain pour faire un constat. Mais le travail tarde.» Le conseiller avance aussi qu'il n'y a pas de passage pour piétons à la rue Forbach... ce qui est tout aussi dangereux pour les enfants que les vieilles personnes.

Deyvindrah Sanasy: «où sont passés les politiciens au no7 ?»

Afin de relancer ce projet, Deyvindrah Sanasy compte se porter candidat en tant qu'indépendant à la partielle au no 7. Cet ancien directeur adjoint au ministère de l'Éducation pour le primaire, fait du travail social depuis tout jeune. Il a aussi été enseignant et inspecteur au primaire. Il détient également une licence en Business Administration du Cyprus Institute of Marketing. Il veut absolument tenir tête aux politiciens qui ne font rien. «Les années passent et le village de Poudre-d'Or-Hamlet est toujours le même... Il reste sous-développé. Où sont passés les politiciens au no 7?» se demande-t-il.