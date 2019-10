Togo: L'annuaire digital Lomé City lancé pour booster les affaires des entreprises et faciliter le quotidien des Loméens

Un annuaire digital dédié à la ville de Lomé. Il a pour nom Lomé City et a été officiellement lancé ce Lundi à Lomé par la structure Zircon Supply. L'initiateur est parti du constat selon lequel, il y a des difficultés à repérer les adresses des entreprises et autres lieux, artisans, la vendeuse d'Ayimolou..., une agence immobilière, centres de santé, un cabinet, bref, les petites comme les grandes entreprises de la capitale togolaise Lomé.

Responsable de la structure initiatrice, et promoteur d'une telle offre qui vient révolutionner l'adressage des entreprises au Togo, Auspice Ognamè Kom, a indiqué qu'ils sont partis d'une vision d'abord sociale, car ils souhaitent « être un guide, plus proche de vous, rendre service à la ville de Lomé en la dotant d'informations pour les statistiques nationales et urbains de la ville ».

Dans ses diverses explications, il en est ressorti qu'il y a donc deux niveaux d'intérêt aussi bien pour les entreprises qui priseront les offres de Lomé City pour se faire mieux connaitre et aussi les usagers qui se serviront pour leur localisation des lieux. « Pour les entreprises, c'est d'abord une possibilité de se faire découvrir par une cible qui est digitale, qui est sur internet. C'est de pouvoir permettre à cette entreprise de faire des annonces et de passer ses évènements, ses informations, pour la bagatelle de nos visiteurs et une publicité beaucoup plus nourrie », et « pour nos visiteurs, c'est de pouvoir retrouver facilement les bons points à Lomé, trouver des itinéraires pour y arriver facilement, trouver les liste des commerces qui sont autour d'eux », ce sont des précisions faites par M. Kom.