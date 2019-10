Cote d'Ivoire: Tournée africaine - Constant Boty et des sommités mondiales du jazz à Abidjan pour célébrer Kofi Annan

Le guitariste de jazz ivoirien Constant Boty sort sous peu un album-hommage à Kofi Annan, ex-secrétaire général des Nations unies dont il était le filleul.

Dans le cadre de la promotion de cette oeuvre baptisée à dessein "Comme ci, comme ça", il s'apprête activement à entamer une tournée africaine de cet album dont le thème est : "Célébration des actions de paix et de bon leadership conduites par Koffi Annan de son vivant".

Cet album très attendu des esthètes du jazz a vu la collaboration de sommités mondiales du jazz dont le célèbre pianiste vénézuélien Benito Gonzalez et le percussionniste congolais Nkumu Matalay, sans oublier la chanteuse Heather Maxwell. Il sera accompagné, dans ce périple musical, de musiciens de renom qui ont pignon sur rue sur la place new yorkaise. Ce sont la pianiste japonaise Mamiko Watanabe, le bassiste américain Lonnie Plaxico, le saxophoniste américain Kris Allen, le clarinettiste israélien Oran Etkin et le batteur américain Sean Rickman.

Les artistes arrivent en Côte d'Ivoire le mardi 10 décembre prochain et se produiront les vendredi 13 et samedi 14 décembre.

Le projet de cette tournée, qui va les emmener, outre Abidjan, à Accra (Ghana) les 16 et 18 décembre et à Lagos (Nigeria) les 19 et 22 décembre prochains, bénéficie de la caution institutionnelle de la Fondation Kofi Annan depuis la Suisse où réside Nane Annan (l'épouse de Kofi Annan) et le Centre d'information des Nations unies. A travers cette série de spectacles, les artistes entendent sensibiliser sur la paix et la cohésion entre les peuples.

Bien avant, Constant Boty, qui séjourne en ce moment aux Etats-Unis, sera à Abidjan, fin octobre, pour lancer la 1ère partie de cette tournée qui débute en Côte d'Ivoire. Début 2020, "Constant Boty & Friends" reviendront en Afrique pour d'autres dates. Notamment en Afrique du sud, au Sénégal et en Ile Maurice.

Une correspondance particulière