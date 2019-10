Congo-Brazzaville: Livre - "Perspectives de management efficace des offices ministériels" de Rock Dieudonné Landzé Mbéré

Publié aux éditions L'Harmattan, l'ouvrage de 259 pages est préfacé par Bède Ghislain Louboya, directeur pédagogique de l'École supérieure de commerce et d'industrie du Congo. Il esquisse les voies de sortie de l'amateurisme pour intégrer l'approche managériale dans la gérance des offices ministériels afin de les rendre performants et pérennes.

Les notions de performance et de pérennité impliquent la recherche de l'efficacité et de l'efficience dans le management des ressources qui sont déployées pour l'accomplissement des missions assignées.

Comme indiqué dans la quatrième de couverture, les offices ministériels sont des prérogatives de puissance publique dévolues à une catégorie de citoyens pour assumer des actes qui contribuent à l'œuvre de distribution de la justice. Ces prérogatives sont exercées dans des structures indépendantes dont le fonctionnement implique le management des ressources disponibles afin d'assurer leur viabilité et leur pérennité. Ainsi, les officiers ministériels doivent se muer en managers dont l'action s'inscrit dans une recherche d'efficacité et d'efficience. Ce processus de remise en cause implique une nouvelle vision stratégique, la culture d'entreprise, la convocation de nouveaux savoirs et le changement de comportements.

L'ouvrage de Rock Dieudonné Landzé Mbéré est structuré en deux parties. La première, intitulée "Diagnostic des offices ministériels", est constituée de trois chapitres que sont "Les offices ministériels au cœur de la justice" ; "Les offices ministériels au cœur de l'économie" et "Regards croisés sur les modes actuels de management des offices ministériels". La seconde, "Processus de viabilisation des offices d'huissiers", contient également trois chapitres, à savoir "Les facteurs explicatifs du management approximatif des offices d'huissiers" ; "Approche comparative de management des offices ministériels de type libéral « cas de la France et du Cameroun" et "Vers un management efficace : de la restructuration des offices au contrôle de la gestion des ressources".

Un livre qui retrace le parcours d'un huissier de justice

Préfaçant cet ouvrage, Bède Ghislain Louboya a reconnu que le management, processus de pilotage de la performance, gagne du terrain dans les organisations, quelles qu'en soient leurs finalités. Pourtant, dans certaines parties du monde, il existe encore des entités qui refusent de s'approprier cet art pour mener à bien leurs activités et vivre de la véritable croissance.

Selon l'avis de Me Rock Dieudonné Landzé Mbéré, précise-t-il, les officiers ministériels du Congo ignorent l'importance d'un management efficace. Leurs structures sont sujettes à des dysfonctionnements et des coûts cachés énormes imputables à l'absence des outils de pilotage et au déficit de culture d'entreprise. Or, ces officiers ministériels sont au cœur de la justice et de l'économie. Ils devraient ainsi profiter de l'impact du management dans l'exercice de leurs activités et dans l'accomplissement de la mission d'intérêt général de service public de justice dans un cadre de gestion libérale.

L'auteur, juriste de formation initiale, a osé aborder un sujet innovant. Il est pionnier d'une telle recherche au Congo, voire sur le continent. A l'aide d'une démarche scientifique claire, Me Rock Dieudonné Landzé Mbéré a su identifier les facteurs explicatifs de la pratique du management approximatif dans ces offices. Il a, par ailleurs, le mérite de mener son œuvre dans la logique de benchmarking pour dégager les valeurs fortes observées en France et au Cameroun qui sont à dupliquer. Grâce à la mise en place du management efficace en leur sein, ces entités économiques peuvent créer de la valeur pour toutes les parties prenantes.

Ce livre retrace donc le parcours d'un huissier de justice, ayant baigné dans les vertus du management, qui prône un changement dans l'organisation et le fonctionnement de ces unités de production devant concilier pérennité et rentabilité avec l'œuvre de justice.

Titulaire d'un MBA en management des entreprises, Rock Dieudonné Landzé Mbéré est juriste-manager et huissier de justice, commissaire-priseur à Pointe-Noire. A la suite de sa maîtrise en droit privé à l'Université Marien-Ngouabi, en 1997, il a prêté serment en 2001. Ancien rapporteur, ancien secrétaire général de la Chambre des huissiers de justice de Pointe-Noire, il évolue dans la commission de formation.