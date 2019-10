Cote d'Ivoire: En 2020, le peuple fera la différence entre Vuvuzela et réalité concrète (Sidiki Konaté)

Le samedi 28 septembre 2019, en marge du meeting de clôture de la visite d'État du Président de la République Alassane Ouattara dans le N'Zi, le ministre Sidiki Konaté, se confiant à l'IA, a indiqué qu'en 2020, les ivoiriens sauront faire leur choix.

«Tout le monde a intérêt à ce que les élections se passent bien. On a déjà eu 2015 où tout s'est bien passé. Il faut instaurer cette tradition pour qu'en 2020, nous allions voter tranquillement. Les élections, ce n'est pas palabre. Chaque candidat doit venir défendre son programme devant le peuple. C'est de cela dont il est question, et non pas d'insulter les autres. C'est un appel à la sagesse. Parce que le peuple ivoirien est mûr. En 2020, il saura faire la différence entre le vuvuzela et la réalité concrète», a lancé le ministre de l'artisanat, cadre du Rhdp.

Pour lui, le Président Alassane Ouattara fait bien d'attendre avant de dire s'il sera candidat ou non. Car, les élections sont encore loin et le Président de la République est encore en exercice : « Son mandat finit en 2020. Je ne vois pas de raisons pour que le Président dise aujourd'hui s'il est candidat ou pas, même s'il en a le droit. En ne le disant pas, je trouve qu'il se met au-dessus de la mêlée. Il a encore un an pour accomplir la mission pour laquelle il a été élu. Il faut comprendre cela. En plus, je pense qu'aucun parti n'a encore déclaré de candidat pour 2020. Alors, on ne peut pas demander au Président de le faire. Nous sommes encore à un an de la présidentielle, et en un an, on peut apporter encore beaucoup à la population de Côte d'Ivoire».

Au sujet de la visite d'État du Président de la République dans le N'Zi, Sidiki Konaté a dit : « C'est là où il a passé une partie de sa vie. C'est donc plein d'émotions. Le Président est venu dans cette visite pour faire le scanner de la région et y apporter une solution. Les problèmes ont été clairement identifiés. Le N'Zi est une région en léthargie qui, après des années de prospérité, a vu ses enfants partir. Il convient donc de redonner vie à cette région. Le Président de la République a annoncé un certain nombre de mesures. Cette région a besoin d'une onde de choc, pour pouvoir rebondir et être au même niveau que les autres régions du pays».

J-H K, envoyé spécial dans le N'Zi