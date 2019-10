Cote d'Ivoire: Téléphone mobile - La représentation d'Infinix à Abidjan met un nouveau smartphone sur le marché

Le dernier smartphone de la série HOT pour le divertissement sur mobile est disponible sur le marché ivoirien à partir de ce lundi 30 septembre.

C'est le directeur général d'Infinix Mobile en Côte d' Ivoire, Benjamin Jiang, qui a procédé au lancement dudit smartphone le 28 septembre, à Cocody. Ce dernier dit observé un intérêt croissant pour le divertissement dit traditionnel et digital au niveau des jeunes ivoiriens.

« Nous avons remarqué que la jeunesse ivoirienne souhaite être connectée et partager sa vie avec sa communauté à travers différents moyens, tels que les réseaux sociaux, les jeux vidéo, le streaming et la fête », a-t-il laissé entendre.

"Le lancement du HOT 8 illustre parfaitement le fait qu'Infinix ne ménage pas ses efforts pour tenir ses promesses et répondre aux besoins des utilisateurs. En intégrant une plus grande batterie, un plus grand écran et d'autres caractéristiques clé, nous ne souhaitons pas seulement satisfaire les désirs de divertissement mais aussi inviter la jeunesse à explorer un monde de créativité grâce à un smartphone abordable", a ajouté Jiang.

Des soirées plus fun et amusantes avec la technologie DIRAC et le mode Concert. Le Hot 8, c'est une confidentialité améliorée avec le déverrouillage faciale et empreinte digitale. Un smartphone mieux organisé avec l'application Google File, a fait remarquer le directeur Infinix Côte d'Ivoire.