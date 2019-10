Cote d'Ivoire: Koroday's 2019 (Salon des personnes âgées) - Les séniors à l'honneur les 28 et 29 novembre

Initialement prévu pour les 28 septembre, 4 et 5 octobre, à la Caistab d'Abidjan Plateau, le Salon des personnes âgées « Kôrôday's » est désormais programmé pour les 23, 28 et 29 novembre, toujours à la Caistab.

C'est l'annonce faite par Madeleine Loucou, PCA de l'Ong Houkabenian, initiatrice de cet évènement qui s'inscrit dans une logique d'échanges, d'aide au développement des personnes du 3e âge, regroupant tous les acteurs œuvrant pour le bien-être des séniors. C'est autour du thème : « La prise en charge et l'économie des séniors » que s'articulera cette 3e édition qui, selon Madeleine Loucou, « se veut pragmatique en répondant efficacement aux besoins des personnes âgées à travers l'institution d'un cadre permanent d'échanges entre eux et les divers acteurs publics et privés, intervenant dans leur prise en charge », a indiqué la promotrice qui a révélé qu'en Côte d'Ivoire, le dernier recensement général de la population et de l'habitat, mené en 2014, prévoyait que le nombre de personne du 3e âge serait de 1,2 million en 2018.

Ce groupe qui représente 4,4% de la population vit dans des conditions difficiles dès le début de la retraite, particulièrement dans les milieux ruraux. « On dénombre une bonne frange de vieux grabataires vivant dans des conditions très précaires (absence de travail, manque de revenus, incapacité de se soigner, insuffisance de nourriture, maison en ruine, sans confort) et sont victimes de discrimination et d'exclusion sociale », a-t-elle analysé. De son point de vue, la croissance du nombre des personnes âgées étant importante, elle entraîne l'émergence de plus en plus de produits et services à leur destination.

C'est pourquoi, un tel secteur, vu économiquement, pourrait générer un chiffre d'affaires pour les entreprises. « Cette économie, dénommée la Sylver Economie (économie des Séniors), vise l'amélioration de leur qualité de vie, la garantie de leur autonomisation le plus longtemps possible ou même l'allongement de leur espérance de vie. Ce sont tous ses aspects que nous allons analyser à l'occasion de panels, conférences et expositions lors du Salon », a-t-elle indiqué. Les Kôrôday's 2019, s'ouvriront le 23 novembre par une marche sportive à Bingerville. Suivront les 28 et 29 novembre les ateliers, les conférences et les débats entre professionnels du secteur et des expositions-ventes.