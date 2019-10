Cote d'Ivoire: Bouaké/Incendie du marché d'oignon - Souleymane Diarrassouba apporte le réconfort du gouvernement aux sinistrés

Voilà trois semaines que le marché d'oignon de Bouaké partait en fumée. Un incendie qui a fait d'importants dégâts ; des commerçants ayant perdu plusieurs centaines de millions de francs.

Pour leur remonter le moral et leur donner à nouveau le sourire, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, est venu à leur rencontre le jeudi 19 septembre au centre culturel Jacques Aka. Il était accompagné du ministre Amadou Koné des Transports et d'une forte délégation.

Toute chose qu'a apprécié le porte-parole des commerçants, Doumbia Soumaïla. « M. le ministre du Commerce, votre présence à nos côtés ce jour est pour nous plus qu'un réconfort. C'est une exaltation au travail et vous pouvez être sûr que nous avons perçu le message. Nous vous chargeons de traduire notre reconnaissance au Président de la République Alassane Ouattara et au Premier ministre Amadou Gon, qui dès les premières heures du sinistre nous ont manifesté leur soutien », a-t-il déclaré.

Le ministre du Commerce Souleymane Diarrassouba a de nouveau compati à la peine des commerçants sinistrés. « Commerçants et commerçantes, je vous dis "yako", "iffo". J'adresse mes salutations et félicitations aux sapeurs-pompiers, aux forces de l'ordre et aux populations bénévoles qui sont sortis pour circonscrire le sinistre qui aurait pu être plus dramatique », a fait savoir le ministre du Commerce.

Le chef de la mission de haut niveau dépêchée par l'État a évoquéa tous les efforts du gouvernement visant à moderniser le secteur du commerce. « Le fléau des marchés qui brûlent interpellent le président de la République et le gouvernement. Une étude a déjà été menée dans ce sens et a permis de révéler que la plupart des marchés sont vétustes. Les causes sont donc bien cernées et je puis vous assurer que le Président Alassane Ouattara en a les solutions...

Pour Bouaké, la construction du grand marché est imminente ». Pour l'amélioration des conditions de vie des commerçants, une innovation de taille est annoncée. Il s'agit de la retraite du commerçant au même titre que le fonctionnaire, à travers la carte de commerçant. « C'est possible grâce à une cotisation à la CNPS librement choisie par vous-mêmes. Pour cela je vous exhorte à vous faire enrôler », a-t-il exhorté.

Puis le ministre remettra en guise de soutien aux commerçants sinistrés, au nom du chef de l'Etat et du Premier ministre, une enveloppe de 20 millions de FCFA. Pour sa part, le ministre Amadou Koné, qui était aux côtés des commerçants aux premières heures de l'incendie, a donné des assurances quant au début effectif de la construction du grand marché de Bouaké avant la fin de l'année.

« Le financement est déjà acquis, l'argent est donc là. C'est la première fois qu'un marché brûle à Bouaké sous l'ère du Président Ouattara et c'est aussi la première fois qu'un gouvernement apporte pareil soutien aux sinistrés d'un marché ravagé par les flammes. C'est la preuve que le Président Ouattara et le Premier ministre Amadou Gon ont Bouaké dans le cœur. Chers frères commerçants, nous abordons un virage où les gens viendront chanter à vos oreilles. Il faut avant tout, préserver la paix, car sans elle, rien de durable ne peut se construire », a-t-il dit.

L'après-midi, Souleymane Diarrassouba a visité, au titre du volet industriel de son département, l'usine de Cajou des Savanes (CASA) de Bouaké.