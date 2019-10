Cote d'Ivoire: Journée internationale de l'accès universel à l'information - Les populations et les experts de la CAIDP commémorent l'événement à Daloa aujourd'hu

Marquer d'une pierre blanche la journée du 28 septembre 2018. C'est l'un des objectifs de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics (Caidp) en commémorant, ce jour à Daloa, capitale régionale du Haut Sassandra, la 4ème édition de la Journée internationale de l'accès universel à l'information.

A cette occasion, M. Kébé Yacouba, président de la Caidp et ses collaborateurs, présenteront aux populations, aux autorités administratives et politiques, les enjeux de la création de cette autorité administrative indépendante, ses missions et actions.

Pour arriver à la célébration de ce jour, à Daloa, il faut noter que c'est depuis le 22 septembre dernier que la caravane initiée par la Caidp a mis pied à terre à Man, capitale de la région du Tonkpi.

Par la suite, Koné Mamadou, secrétaire général de la Caidp qui représente M. Kébé Yacouba lors de ce périple, et les autres experts de l'institution iront à la rencontre des populations Duékoué (capitale de la région du Guémon) avant d'être aujourd'hui à Daloa.

Lors de toutes ces escales de la caravane, prélude à la célébration de la quatrième édition de la Journée internationale de l'Accès universel à l'Information en Côte d'Ivoire, la Caidp a animé des séances de formation des agents de l'administration, des agents de la préfecture, de la société civile et des enseignants.

A Daloa, les formateurs et encadreurs de l'Université Lorougnon Guédé ont également bénéficié de ces renforcements de capacités sur l'accès à l'information et les objectifs de développement durable.

Ces séances de formation ont été l'oc- casion, pour les acteurs de la société civile, de présenter quelques doléances sur une plus grande sensibilisation autour de la problématique du mécanisme d'accès aux informations d'intérêt public et aux documents publics et les actions à mener au cas où l'administration refuse de communiquer les documents.

Il faut noter que les chefs traditionnels des villes visitées ont félicité la Caidp et son président pour avoir initié ces rencontres avec les populations et les forces vives de la société.

Pour les têtes couronnées, l'Etat ivoirien a eu raison d'adopter cette loi sur l'accès à l'information publique. Cette campagne est placée sous l'égide du ministère de la Communication et des Médias, Sidi Tiémoko Touré, avec l'appui technique et financier de l'Unesco.

Au nombre des participants à cette journée à Daloa, il faut noter le Réseau des journalistes pour l'accès à l'information d'intérêt public en Côte d'Ivoire (Rejaip-ci).