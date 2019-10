Cote d'Ivoire: Mondiaux d'athlétisme / Ta Lou Marie-Josée en bronze à Doha - Une contre-performance pour l'ivoirienne à Doha ?

La sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Ta Lou Marie Josée en bronze le dimanche 29 septembre 2019 aux championnats du monde d'Athlétisme 2019 à Doha au 100 m.

La "flèche" du sprint ivoirien n'a pas fait mieux que lors des mondiaux de 2017 à Londres où elle a fini vice-championne du monde au 100 et 200 m ( double médaille d'argent). Marie-Josée Ta Lou s'est contentée de la médaille de bronze au 100 m à Doha avec un chrono de 10.90. Ta Lou est arrivée derrière la jamaïcaine Shelly Ann- Fraser sacrée 10.71 à Doha et la britannique Asher Smith médaillée d'argent 10.83.

Pour l'athlète cette médaille est la plus belle de sa carrière. «Je sais que je me suis entraînée pour ça mais je sais aussi que ma saison n'a pas été fameuse comme je l'espérais. J'ai eu beaucoup de bobos. Il y a eu des hauts et des bas. Et là j'étais en forme pour venir chercher la médaille d'or mais à la demi-finale j'ai ressenti un mal au niveau du genou comme toujours et au niveau du talon. Du coup j'ai couru comme une lionne. Cette nouvelle médaille vaut beaucoup parce que pour ceux qui sont proches de moi ils diront qu'elle est la plus belle de ma carrière. Car ils savent par quoi je suis passée, tous les sacrifices consentis et ce que j'ai enduré. Franchement, je dirai que c'est ma plus belle médaille. Avec la douleur encore à la finale, je trouve que c'est ma plus belle médaille », a déclaré Ta Lou à RFI.

Si cette médaille de bronze est la meilleure médaille de sa carrière, il n'en demeure pas moins que ce résultat final semble apparaître comme une contre - performance pour la "flèche" du sprint ivoirien. De vice-championne en 2017 (2e au 100 m et 200 m), elle s'est positionnée à la 3e place au 100 m à Doha. En clair, Ta Lou a "rétrogradé", tout en honorant la Côte d'Ivoire. En termes de temps, Ta Lou Marie-Josée n'a pas progressé.

Avec un chrono en série de 10.85, elle s'est qualifiée pour la finale en 10.87, pour terminer en finale avec un temps de 10.'90. En 2017, lors des championnats du monde, elle a obtenu sa médaille d'argent en 100 m avec un temps de 10"87. Pour le président de la Fédération ivoirienne d'Athlétisme, il ne s'agit pas de régression. « Elle n'a pas régressé. En 2013 Ahouré a eu la médaille d'argent en 11.17. Aujourd'hui en 10.71 or, 10.83 argent, 10.90 bronze. En 11 secondes pas de médailles. Il faut plutôt voir le niveau de la compétition. Et surtout ce qu'elle a fait durant la saison. Une saison émaillée de blessures. L'essentiel est de privilégier les jeux olympiques de l'année prochaine », a expliqué Kouadio Jeannot président de la FIA. Pour ces mondiaux, Ta Lou Marie-Josée ne sera pas alignée sur les 200 m en raison d'une blessure au genou.