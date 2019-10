Soudan: Al-Badwai discute des Relations Economiques avec la France

Paris — - Le Ministre des Finances et de la Planification Economique, le Dr Ibrahim Al-Badawi, a discuté Lundi avec le Directeur du Trésor au Ministère Français de l'Economie et des Finances, Rono, des moyens de consolider les Relations Economiques entre Khartoum et Paris.

La réunion a eu lieu au Ministère des Finances Français dans le cadre de la visite du Premier ministre Abdallah Hamdok à Paris.

Le Dr Al-Badawi a dit dans une déclaration à SUNA que la réunion visait à trouver le Meilleur Moyen de Régler la Dette Extérieure du Soudan et les Mesures à prendre par le Gouvernement Soudanais, notamment en ce qui concerne la Mission du Fonds Monétaire International (FMI) chargée de mener la Réforme Financière et Monétaire, en révélant que le Ministère des Finances et la Planification Economique qui a lancé un Programme de Réforme Financière par la Mobilisation de Ressources et la Rationalisation des Dépenses dans le but d'atteindre un Déficit qui pourrait être Maîtrisé en Empruntant au Système Bancaire, en Utilisant un Taux d'Inflation Raisonnable et en Allouant des Fonds à soutenir des Projets de Lutte contre la Pauvreté et atteindre des Objectifs du Secteur Social.

Le Ministre a déclaré que la réunion avait permis de passer en revue les Horizons de Coopération Economique entre le Soudan et la France et l'Activité du Secteur Privé Français au soutien à l'Economie Soudanaise dans le cadre d'un Echange d'Avantages entre les deux parties.