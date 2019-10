Cote d'Ivoire: Journee mondiale du tourisme 2019 - L'optimisme de siandou fofana

I nviter les populations ivoiriennes à mieux appréhender l'importance du secteur du Tourisme et s'approprier la stratégie nationale "Sublime Côte d'Ivoire", véritable levain de création d'emplois. C'est l'un des objectifs du message, à la Nation, délivré par le ministre Siandou Fofana, à l'occasion de la commémoration de la 40ème Journée mondiale du Tourisme célébrée, le 27 septembre, chaque année.

Placée sous le thème: «Tourisme et emploi : un meilleur avenir pour tous», la commémoration de la Jmt 2019 est l'occasion, pour le premier responsable du Tourisme et des Loisirs, d'égrener les lauriers glanés par la Côte d'Ivoire et qui confirment son leadership sur le plan international.

«Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne cesse de se repositionner sur le plan du touristique mondial, s'est réjoui Siandou Fofana. Sa désignation récente en qualité de membre du Conseil Exécutif de l'Omt pour le mandat 2019-2023 en est une illustration. Notre pays a également obtenu l'organisation officielle de la Jmt en 2021. C'est une marque de confiance des instances mondiales du Tourisme au regard des avancées réalisées par les autorités dans un environnement stable et apaisé».

Bien évidemment, sur le plan national, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays organise, en plus de la cérémonie officielle, des festivités éclatées en ce 27 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Aussi, le ministre du Tourisme et des Loisirs n'a pas manqué d'énumérer la contribution significative du secteur touristique, à hauteur de 10,5 % au Pib mondial, surtout qu'il génère 10% des emplois dans le monde.

«En Côte d'Ivoire, le ressenti de l'émergence passe par l'accès accru à des emplois décents permettant de vivre décemment son statut de la classe moyenne. Grâce aux infrastructures et investissements touristiques actuels, notre secteur a enregistré la création de nombreux emplois directs et indirects dans le pays et contribue au Pib à hauteur de 6,25%», a rapporté Siandou Fonana.