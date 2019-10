Algérie: Secteur de l'emploi - L'informatique permet la transparence dans le placement des demandeurs d'emploi

Ain Temouchent — Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale oeuvre à introduire l'informatique dans le cadre de sa stratégie pour développer le service public et permettre ainsi la transparence dans le placement des demandeurs d'emplois, a indiqué mercredi à Ain Témouchent le Directeur général de l'emploi et de l'insertion au département ministériel, Charaf-eddine Boudiaf.

Présidant une délégation ministérielle qui s'est enquise des conditions du travail et d'accueil des citoyens à travers plusieurs instances et caisses relevant du ministère dans la wilaya de Ain Témouchent, M. Boudiaf a affirmé que "la stratégie de développement du service public adopté par le ministère en introduisant l'informatique dans l'inscription des offres d'emploi et le recensement a imposé la transparence dans le placement des demandeurs d'emploi", ajoutant que les inspections du travail doivent accompagner cette action pour garantir la transparence.

Lors de sa tournée d'inspection, le même responsable a insisté sur la priorité dans l'orientation des bénéficiaires du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP) créée spécialement pour accorder au jeune l'opportunité d'un emploi et acquérir de l'expérience afin de bénéficier d'un poste stable.

Le directeur général de l'emploi et de l'insertion au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a donné des instructions pour le contrôle des offres d'emploi des entreprises étrangères qui posent parfois des conditions difficiles et recourent à la main d'œuvre étrangère, mettant l'accent à ce sujet sur la priorité à accorder à la main d'œuvre nationale.

La délégation ministérielle a inspecté les sièges de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ) et de la Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC) où elle a pris connaissance des conditions d'accueil et d'orientation des jeunes porteurs de projets.

A cette occasion, M. Boudiaf a mis l'accent sur l'accompagnement et l'encouragement des porteurs de projets qui ont enregistré des résultats positifs et ont pu rembourser les crédits accordés au titre des dispositifs de soutien à l'emploi.

La délégation a inspecté aussi les sièges de la Caisse nationale de retraite (CNR), de la Caisse nationale d'assurance des non salariés (CASNOS), la Caisse nationale d'assurance sociale des salariés (CNAS) et la Caisse nationale des congés payés et du chômage causé par les intempéries des secteurs du bâtiment, travaux publics et de l'hydraulique (CACOBATPH).

Le chef de la délégation a indiqué que la wilaya d'Ain Témouchent est l'ultime étape des visites de terrain effectuées dans plusieurs wilayas du pays selon les directives du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et instructions du Premier ministre pour s'enquérir des conditions d'accueil des citoyens, améliorer la prise en charge de leurs préoccupations, prendre connaissance des conditions de travail des cadres du secteur et donner des directives pour la promotion du service public.

Accompagné du Directeur général de la CASNOS et de cadres centraux, M. Boudiaf a fait savoir que des instructions ont été données dans le cadre de la commission de wilaya de promotion de l'emploi pour consolider les efforts amenant tous les secteurs à créer de la richesse et de l'emploi.