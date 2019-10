Tunisie: Sfax-Législatives - Charte pour la lutte contre la corruption dans la santé

Sfax — L'observatoire Take Care of Your Health (Rod Balek Ala Sahtek), pour la lutte contre la corruption dans le secteur de la santé, a tenu une conférence de presse, lundi, à Sfax, à l'occasion de la signature, par les listes candidates aux élections législatives du 6 octobre 2019, de " la charte de la Tunisie pour la lutte contre la corruption dans le secteur de la santé ".

Sahbi Ben Nablia président de l'observatoire a souligné que plusieurs partis et listes candidates ont signé la charte. "L'action se poursuivra pour convaincre les autres partis politiques et les députés d'adhérer à ce projet," a-t-il ajouté, en estimant que le nombre de signataires devra atteindre 75.

Les parties signataires de la charte s'engagent à lutter contre la corruption dans le secteur de la santé sous toutes ses formes dans les établissements publics et privés, à travers 10 points élaborés sur la base des recommandations de l'étude menée en 2019 sur les indicateurs de la corruption dans le secteur de la santé.

Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet "Rod Balek Ala Sahtek" financé par le programme américain Initiative de partenariat US Moyen-Orient (MEPI).

Parmi les engagements définis par la charte figurent l'adoption du projet de loi organique relatif au droit des patients et à la responsabilité médicale, la numérisation de tous les services et de toutes activités et transactions dans le secteur de la santé et la réforme de la législation pour mettre fin à l'impunité dans les affaires de corruption et garantir l'application de la loi.

A cette occasion, une tente de sensibilisation a été installée, lundi et pour une période de quatre jours, dans les hôpitaux universitaires d'Habib Bourguiba et Hedi Chaker à Sfax, afin de sensibiliser les citoyens à la lutte contre la corruption dans le secteur de la santé.

Une campagne similaire a été organisée dans les hôpitaux de Gabès, Gafsa, Béja, Monastir et Tunis.

L'observatoire Rod Balek Ala Sahtek dispose de bureaux régionaux dans les différents gouvernorats, en plus de son siège à Tunis.