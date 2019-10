Ile Maurice: Projet immobilier - The Burlington, l'élégance britannique à Quatre-Bornes

Partagez cet article

Risque potentiel de surpopulation par mètre carré, exiguïté des espaces disponibles, circulation en danger avec un nombre grandissant de véhicules et l'entrée en opération du Metro Express, réaménagement du territoire à risque... Ces défis auxquels la municipalité de Quatre-Bornes est confrontée et qui auraient repoussé plus d'un investisseur n'ont eu aucun effet sur la détermination de QB Development Ltd.

Elle vient d'investir Rs 1,5 Md dans un imposant projet immobilier, The Burlington, au cœur de la ville, plus précisé- ment sur la route Saint-Jean à gauche, entre la route Berthaud et l'avenue Victoria juste avant les filiales de la SBM et du MCB et l'Orchard Shopping Centre, à droite.

Ce projet est un des premiers-nés à Maurice des concepteurs immobiliers Forster & Willis Developers Ltd, avec des blocs de bureaux, d'appartements, de villas et d'espaces commerciaux. Du coup, les propriétaires de l'hôtel existant et du supermarché Intermart n'ont pas résisté à céder leur emplacement pour que The Burlington puisse voir le jour et leur offrir un environnement relooké.

Onze étages

Quatre-Bornes verra donc, à leur place, l'émergence d'un immeuble de onze étages sur 27 000 mètres carrés d'espace constructible doté de 231 baies de stationnement. Le supermarché sera au sous-sol et les commerces au rez-de-chaussée.

L'aire de stationnement occupera les trois premiers étages et l'hôtel ira du cinquième au huitième niveau. Les espaces de divertissement seront logés du neuvième au onzième étage. Le quatrième niveau abritera des appartements de service.

«Chaque composant commercial de The Burlington a un plan de viabilité et un modèle de business déjà établis. Ce qui devrait offrir aux investisseurs un bon retour. Tous les espaces sont déjà commercialisés selon un bail étalé sur le long terme», explique Nashrullah Mahomed, Chief Executive Officer et Global Business Executive.

Appartements déjà réservés

L'hôtel et le supermarché actuels ne disparaîtront pas du paysage architectural de la ville. Le concept demeure mais il sera présenté avec un cachet revisité dans un design contemporain et fonctionnel. L'hôtel sera le composant commercial le plus important du projet et permettra à Quatre-Bornes de se hisser parmi les localités dotées d'un établissement quatre-étoiles.

«L'hôtel sera géré par Sunshine Holdings Ltd dont Sen Ramsamy a déjà le plan de marketing et de gestion. Les neuf appartements sont déjà réservés. Les espaces commerciaux sont pris par de grandes enseignes de la restauration et Intermart a signé un bail de dix ans», soutient Nashrullah Mahomed.

L'hôtel est destiné à une clientèle d'affaires qui verra évoluer des Mauriciens dans un centre commercial d'un nouveau genre. Ceux qui souhaitent se faire bronzer pourront utiliser la navette pour la plage de Flic-en-Flac. L'hôtel va gérer neuf appartements de haut standing. Leurs heureux propriétaires auront tout sous la main sans avoir à se déplacer pour le shopping ou un échange avec des Mauriciens. Cette approche se situe en droite ligne avec le concept d'intégration commerciale entre les clients du supermarché et les espaces commerciaux à venir.

Fait son temps

Pour Nashrullah Mahomed, cette partie de la ville mérite un lifting digne des critères du promoteur immobilier, Forster & Willis Developers Ltd. «Cette partie de Quatre-Bornes a toujours été le parent pauvre du développement à l'ombre du fameux Orchard Shopping Centre qui a fait son temps. Évoluant dans le cadre d'une approche résidentielle, The Burlington redéfinira les possibilités, le look et les habitudes de ce segment de la principale artère de Quatre-Bornes.»

La touche british est une tendance généralisée de Forster & Willis Developers Ltd, dont le montant d'investissement tant à Maurice que sur le continent africain se chiffrait au 31 août dernier à quelque Rs 7,3 Mds ($ 200 millions). Le nom The Burlington n'a pas été choisi au hasard. Il rappelle la classe et l'élégance du fameux Burlington Arcade du prestigieux quartier de Mayfair à Londres.

«J'ai voulu», explique Nashrullah Mahomed, «un nom qui porte un sens élevé et prononcé de tradition, de couleurs, en prélude à une identité de branding qui rimerait avec la philosophie du projet. En fait, le jour où j'ai trouvé le nom, je prenais un café juste en face du Burlington à Piccadilly.»

Autre élément qui fera un clin d'œil à la Blonde Albion sera la rampe de l'aire de stationnement. Sa conception est inspirée de celle du Terminal 3 de l'aéroport Heathrow, qui, avec son flot annuel de 78 millions de passagers, est classé septième aéroport le plus actif au monde.

Circulation routière

Nashrullah Mahomed fait également le point sur l'opportunité de réaliser un tel projet dans une localité submergée par la circulation routière et son évolution dans le cadre de l'entrée en opération du Metro Express. «Nos études ont montré qu'il existe un nombre important et supérieur de facteurs associés à l'empreinte écologique entre la gare de Quatre-Bornes et La Louise. Le problème de circulation routière a été longuement étudié dans un rapport soumis aux autorités. Notre projet vient aussi mettre de l'ordre dans les mouvements routiers de l'arrière-plan de Quatre-Bornes par la mise à la disposition des visiteurs et des résidents des facilités de stationnement de transit nécessaires. Avec la mise en opération d'un système de transport en commun par le biais du Metro Express, nous aurons des espaces non utilisés pendant la journée. Ce qui devrait constituer un plus pour les éventuels utilisateurs du métro qui désirent y garer leur voiture avec la possibilité de rejoindre la prochaine station du métro à moins de 500mètres de marche.»