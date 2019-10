Sénégal: Selection du Sénégal - Aliou Cissé justifie ses choix et fixe les objectifs

En conférence de presse hier, lundi 30 septembre à Thiès, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a justifié ses choix sur ce groupe qui affronte le 10 octobre prochain à Singapour, la sélection du Brésil. Six joueurs effectuent leur retour dans cette première sélection postCan. Mais au-delà des retours et des absences, le sélectionneur des Lions en a profité pour fixer les objectifs et le futur de la sélection.

«LE POSTE D'ATTAQUANT EST OUVERT»

«Ceux qui sont là méritent d'être là. Le poste d'attaquant est ouvert. On a 4 à 5 joueurs qui peuvent postuler à être titulaire. Jusqu'à maintenant, c'est Mbaye Niang qui est titulaire. On a des garçons comme Mbaye Diagne qui étaient avec nous à la Can et qui a eu du temps de jeu. Nous avons Moussa Konaté que l'on connait très bien. Mais derrière, ça pousse, il y a de jeunes Lions qui arrivent», a expliqué Aliou Cissé.

«LA CONCURRENCE EST RUDE»

Selon, lui, la concurrence rude est dans cette équipe nationale. «La concurrence est rude maintenant dans cette équipe nationale. Des garçons comme Koné sont là, Mame Baba Thiam, que je suis en train de suivre depuis quelques temps. C'est un garçon intéressant. Famara Diédhiou connait la maison et il est en train de revenir. Quand il n'est pas là, cela ne veut pas dire que demain, il ne sera pas là. C'est un choix sportif, que l'on a décidé d'avoir d'autres joueurs à ce niveau. Mbaye Diagne a changé de club et il est en train petit à petit de s'installer à Bruges. Il faut lui laisser le temps de s'installer. Habib Diallo a reçu certains coups samedi mais d'après les informations, cela reste quelque chose de pas graves. On aura un jeune espoir qui sera avec nous dans dix jours. Mais, pour moi, il n'y aura pas de soucis», poursuit-il.

«ON N'EST PAS DANS LA REVOLUTION, MAIS DANS LA CONTINUITE»

En commentant sa liste, le coach des Lions a aussi parlé de continuité. «La liste montre qu'il y a une continuité. Aujourd'hui, on n'est pas dans la révolution. C'est un groupe de qualité où tout le monde est capable de jouer dans cette équipe. Aux joueurs choisis de montrer qu'ils méritent d'être dans cette équipe nationale, garder la place et se battre pour faire partie du onze. Il y a une certaine concurrence qui est là. Beaucoup de garçons souhaiteraient venir jouer en équipe nationale. Si on choisi 23, il faut que tout le monde soit conscient des attentes. Je suis satisfait de la mentalité de ces joueurs. Je voudrais les encourager et les féliciter. Vivre 46 jours à la Can, ce n'était pas évident. Les gens ont douté que l'on pouvait avoir cette facilité de management. On a su la montrer», note-t-il.

CES JOUEURS QUI NE SONT PLUS SELECTIONNABLES

Pour le sélectionneur national, les joueurs qui n'évoluent pas dans les championnats du même niveau que la Belgique, l'Angleterre, la France, l'Espagne ou l'Allemagne auront sans doute peu de chance de figurer dans sa liste. «On a des joueurs qui méritent d'être gardés lorsqu'ils sont dans les championnats européens notamment dans le «Big five». Ce qui m'intéresse c'est l'avancement du football. Je veux rester cohérent sur ce que je fais. Ce qui ne joue pas dans les championnats majeurs ne sont pas sélectionnables», fait-il remarquer.

Dans ce cas de figure, Alfred Ndiaye, régulièrement sélectionné par Cissé et qui a récemment rejoint le championnat saoudien semble être le premier concerné par cette déclaration. Tout comme le défenseur central Kara Mbodji, qui évolue au club d'Al-Sailiya à Doha (Qatar). «Alfred Ndiaye est un joueur que j'apprécie beaucoup. Il a fait le choix et je peux comprendre le choix mais, moi aussi, j'ai le droit de garder ma philosophie», se persuade t-il.

Le technicien sénégalais s'est ainsi projeté vers les grands rendez-vous et estime que «l'équipe nationale devrait, au-delà de la Can, avoir des ambitions sur le plan mondial». «De sorties en sorties, l'équipe est en train de progresser. C'est vrai qu'il y aura des ajustements. C'est matchs amicaux doivent nous permettre d'ajuster l'équipe et de nous faire progresser plus. Aujourd'hui, l'effectif est encore jeune. Il ne faut pas l'oublier mais, il y a des jeunes qui frappent aussi à la porte. Horizon 2022, au lieu de 2021.

Il y a la Coupe d'Afrique. Mais je pense que cette équipe du Sénégal doit avoir des ambitions sur le plan mondial. Il y a deux compétitions qui nous attendent. Il s'agit notamment des éliminatoires de la Can 2021. Il faut y retourner et de tous faire pour la gagner. Au-delà de cette Can, c'est surtout la Coupe du monde 2022 qui permet aussi de continuer à évoluer et de se frotter aux grands. Le match contre le Brésil entre dans cette direction», indique t-il.

«LE FUTUR, CE SONT CES JEUNES JOUEURS QUI SONT EN TRAIN D'ARRIVER»

Dans cette direction, il garde un œil sur les sélections jeunes qui, selon lui, constituent le futur. «Il y a de jeunes joueurs qui sont en train d'arriver. Il n'y a pas mal de qualités chez les U20. Il faut donc les laisser installer dans les clubs professionnels. Petit à petit, ils sont en train de partir. Dans deux ans beaucoup de choses peuvent se passer.

A l'heure actuelle, on s'inscrit dans une certaine continuité, une certaine cohérence et une certaine stabilité. Nous avons trois grands gardiens de but. Que ce soit Gomis ou Mendy qui a été numéro 1, c'est très bien pour cette équipe nationale d'avoir autant de bons gardiens. Concernant, la jeunesse, je crois que c'est important de gérer le présent tout en pensant au futur.

Le futur, ce sont ces jeunes joueurs qui sont en train d'arriver. Ce sont des joueurs comme Krépin que l'on a préparé. Mais aussi Loum Ndiaye, Sidy Sarr, Habib Diallo et Moussa Ndiaye qui sont en train de faire de très bonnes choses. L'équipe nationale, c'est préparer le futur tout en gardant l'équilibre».