Togo: Vert-Togo offre plus de visibilité aux protecteurs de l'environnement

Publié le mardi 1er octobre 2019, par Gabinho

Pour une première fois au Togo un site d'informations spécialiste des questions sur les changements climatiques www.vert-togo.com veut promouvoir les entrepreneurs togolais qui à travers leurs activités génératrices de revenu attachent de l'intérêt à la protection de l'environnement.

Pour cette première édition, ils seront 12 entreprises du Togo passionnés par la protection de l'environnement qui vont être sélectionnés à la suite d'un appel à candidatures qui s'ouvre le 1er Octobre 2019 pour prendre fin le 31 Octobre 2019.

Une fois ses 12 entreprises sélectionnées, elles seront accompagnées à travers leur visibilité et communication par le site d'informations via des productions visuelles comme textuelles. De fait, chaque mois sera consacré à une éco entreprise togolaise.

L'Objectif selon le promoteur du journal en ligne, Hector Nammangue, c'est d'intégrer les valeurs éco citoyennes dans le bon fonctionnement des entreprises et des diverses structures de la place.

« Le constat fait ici au Togo est que les entreprises et entrepreneurs qui mettent la protection de Dame Nature au cœur de leurs activités ne sont pas célébrés et ne sont pas véritablement connus. C'est fort de ce constat que vert-togo.com étant un site d'informations assez primeur de l'actualité environnementale togolaise a pensé aider ces entreprises et ces entrepreneurs à faire la promotion de leurs intérêts à la cause environnementale au travers de leurs idées de développement de notre pays. ».

Et au Journaliste Environnementaliste de préciser, "ce projet leur permettra de communiquer gratuitement sur leur initiative écologique et leur carrière via notre site d'informations".

Pour cette première édition, le thème est : « Entrepreneuriat vert : Protéger l'environnement en générant des ressources ». Le choix de ce thème est motivé, selon le promoteur de VERT-TOGO, par la volonté de son organe de presse de mettre en exergue, les diverses opportunités que, les activités liées à la protection de l'environnement peuvent offrir à ceux qui s'y aventurent.

« Du recyclage des déchets à la fabrication des foyers améliorés en passant par la commercialisation des produits bio, les Togolais intègrent de plus en plus la protection de l'environnement dans leurs diverses activités génératrices de revenus. Il s'avère primordial pour nous qui sommes des médias spécialisés dans ce domaine de mettre sous les feux de la rampes toutes les facettes de l'entrepreneuriat vert, qui en plus de nourrir des milliers de togolais, participent à la protection de notre environnement. Les hommes et femmes qui animent ce secteur d'activité sont donc au cœur de ce projet que nous voulons pérenne », a indiqué M. Hector Nammangue.

Les entrepreneurs verts désirant postuler pour le projet « Projecteurs sur les Eco-entrepreneurs du Togo », peuvent le faire via ce lien : http://bit.ly/Appel_A_Candidature_Vert-Togo

Vert-togo est le premier journal en ligne sur l'Environnement, l'Economie Verte et la Santé au Togo. Il est accessible via le lien www.vert-togo.com

Présente depuis deux (2) ans, VERT-TOGO collecte, traite et diffuse les informations sur le secteur vert au Togo comme en Afrique. Il s'est donné également pour mission d'accompagner les ONG, Associations, Institutions, ministères et toutes sortes de structures qui ont à cœur de militer pour la protection de l'environnement, la promotion du développement local et la lutte pour de bonnes conditions sanitaires des populations togolaises.

Composé d'une jeune équipe dynamique, son siège est basé à Lomé plus précisément dans la périphérie d'avedji non loin du carrefour Limousine en face de l'ANSAT.

VERT-TOGO a été crée par Hector NAMMANGUE, Journaliste de formation à l'Institut des Sciences de l'Information de la Communication et des Arts (ISICA) à l'Université de Lomé. Il s'est spécialisé en 2018 sur les questions liées aux changements climatiques et à l'Environnement dans l'Afrique de l'Ouest et a participé à plusieurs formations et Forums dans la sous-région africaine sur l'implication des jeunes francophones dans la lutte contre les changements climatiques.