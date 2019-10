Togo: IFFAFRIQUE et le Centre SICHEM lancent un appel à projets pour des bourses en faveur des jeunes agri-preneurs togolais

Un nouveau créneau pour les jeunes agri-preneurs. Et c'est IFFAFRIQUE (Institut de Formation Fondacio d'Afrique) et son partenaire le Centre SICHEM qui en sont les porteurs à travers le programme d'incubation des jeunes en Entrepreneuriat Agricole (PIJEA) relatif à l'axe stratégique relatif à "l'emploi, l'entrepreneuriat et la lutte contre le chômage des jeunes". Ces deux partenaires ont lancé un appel à projets pour octroyer des bourses dans le cadre d'un programme d'incubation en entrepreneuriat agricole.

Cet appel qui court jusqu'au 08 novembre 2019 et adressé aux jeunes agri-preneurs se veut une initiative qui à terme devra permettre de retenir 14 filles et 16 garçons qui aspirent donc acquérir des compétences en entrepreneuriat agricole pour s'installer par après à leur propre compte. Ainsi donc, il sera question pour les deux partenaires au travers du comité qui sera en charge de l'étude des candidatures de ressortir après évaluation 30 jeunes qui se verront attribuer les bourses disponibles pour la formation. Il est question en fait d'une formation qui selon les indications données, portera entre autres sur les activités de production animale, production végétale et transformation agroalimentaire...

Aussi, informe-t-on que les boursiers seront pris en compte, « de l'idée d'entreprise à la création et gestion d'une entreprise agricole en passant par la rédaction du plan d'affaires, le mentorat, le réseautage ainsi que la recherche de financement et le suivi dans la mise en œuvre de projet ».